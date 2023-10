Nach Nippel-Video: Model Vanessa Tamkan muss sich gegen Bodyshaming wehren

Bensheim/Köln - Model und Influencerin Vanessa Tamkan (26) plagt sich gerade mit Bodyshaming herum und hat sich deshalb in ihrer Insta-Story an die Community gewandt.

In ihrer Instagram-Story (l.) hat sich Vanessa Tamkan sehr verwundert über die plötzlich so heftigen Reaktionen auf ein vor vier Wochen gepostetes Reel gezeigt. © Bild-Montage: Screenshot Vanessa Tamkan/Instagram, Vanessa Tamkan/Instagram

"Ich lösche gerade am laufenden Band Kommentare unter einem Reel, welches jetzt vier Wochen nachdem ich es hochgeladen habe, plötzlich viral geht", erklärt sie erst einmal, worum es sich dreht.

In dem kurzen Reel, das ein Werbefilmer gedreht hat, sieht man Vanessa in ihrer Funktion als Model in einer weißen Hose und einem weißen Oberteil elegant über eine Straße gehen.

Da das Oberteil leicht transparent ist und sie keinen BH darunter trägt, erkennt man ein wenig ihre Brustwarzen.

Gepostet hat die gebürtige Südhessin das Video bereits am 12. September, aber jetzt haben es offenbar auch viele Menschen abseits ihrer Community entdeckt. So hätten sich die Views innerhalb von nur 24 Stunden von 250.000 auf eine halbe Million verdoppelt.

Das ist ja für Influencer wie Vanessa, die 2019 durch ihre Teilnahme bei "Germany's Next Topmodel" bekannt wurde, eigentlich eine wunderbare Sache - nicht aber in diesem Fall. "Wenn die Leute wenigstens nett wären, hahaha", merkt sie an und fragt: "Was zum Teufel habt Ihr mit meiner Brust?!"