Weihnachtstradition über Generationen: Neureuther gibt Familienstücke weiter

Christian Neureuther verschenkt zu Weihnachten Erinnerungsstücke von Rosi Mittermaier. Warum für ihn nicht der Preis zählt, sondern die Geschichten dahinter.

Von Ulf Vogler

München - Der frühere Skirennläufer Christian Neureuther (76) schenkt an Weihnachten familiäre Gegenstände weiter an die kommenden Generationen.

Ex-Skirennläufer Christian Neureuther (76).  © Malin Wunderlich/dpa

Dabei schaue er nach Sachen, die mit seiner verstorbenen Ehefrau Rosi Mittermaier zu tun hätten, sagte er in München.

Es sei schön, wenn man solche Dinge den Enkeln oder Enkelinnen geben und eine Geschichte dazu erzählen könne.

"Dann wird es besonders wertvoll", meinte der 76-Jährige.

"Für mich ist das Preisschild nicht wichtig, sondern der ideelle Wert ist das Entscheidende."

Er selbst habe auch noch Stücke daheim, die er von seinen Eltern oder dem Großvater bekommen habe. Seinem Sohn Felix Neureuther (41) habe er früher meist Skier zu Weihnachten geschenkt.

"Am Weihnachtsbaum steht immer ein Paar Ski." In diesem Jahr werde es umgekehrt sein. Felix werde ihm heuer Skier schenken. "Und so geht die Tradition weiter."

Titelfoto: Malin Wunderlich/dpa

