Laura Wontorra zieht sich zurück: Mit diesen Plänen hat keiner gerechnet

Köln - Diese Pläne dürften wohl die wenigsten erwartet haben: Laura Wontorra (35) hat verraten, wie sie in diesem Jahr das Weihnachtsfest verbringen wird und dabei für eine große Überraschung gesorgt!

Laura Wontorra (35) zählt derzeit zu den beliebtesten Moderatorinnen in Deutschland. © Bildmontage: Instagram/laurawontorra (Screenshots)

Ein ausgedehntes Abendessen im Kerzenschein mit ihren Liebsten und eine besinnliche Bescherung unterm Tannenbaum kommen für die RTL-Allzweckwaffe in diesem Jahr nicht infrage.

Während eines Red-Carpet-Auftritts in Berlin offenbarte die Kölnerin gegenüber "Gala", dass sie sich schon ganz bald "einen kleinen Lebenstraum" erfüllen wird. Für ein familiäres Miteinander im traditionellen Sinn bleibt da diesmal keine Zeit.

Doch was genau hat die 35-Jährige geplant? Auf Instagram bringt sie schließlich Licht ins Dunkel und erklärt in einem Clip: "Ich muss Weihnachten so ein bisschen vorfeiern, weil ich dieses Jahr über Weihnachten [und] Silvester im Urlaub bin."

Wer jetzt aber an eine Laura im knappen Bikini denkt, die sich vor türkisblauer Meereskulisse im weißen Sand rekelt und sich von der Sonne bräunen lässt, sollte diesen Gedanken gleich wieder verwerfen.