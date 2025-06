Weller-Witwe will sich für Interview zurechtmachen und bricht sich das Bein: "Dümmer geht es nicht"

Maria Weller (71) teilte ihren unglücklichen Sturz in ihrer Instagram-Story. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/@rene_weller_maria (2)

Am Freitag war das Kamerateam schon auf dem Weg zu ihr, doch im letzten Moment musste Maria Weller den Dreh absagen. Der Grund: Die 71-Jährige wollte sich im Bad für das Gespräch zurechtmachen, cremte sich laut eigenen Aussagen mit Bodylotion ein.

Ein Klecks landete dabei allerdings auf dem Fliesenboden, auf welchem sie beim Wegwischen ausrutschte. "Unfassbar blöd gelaufen. Wollte mich doch nur für RTL schön machen. Dümmer geht es nicht", schrieb sie mit einem Zwinker-Smiley auf Instagram.

Eine Freundin wählte den Notruf. Weil Weller nicht aufstehen konnte, musste sogar die Feuerwehr anrücken und die verletzte Blondine mit einer Drehleiter aus dem Fenster zum Rettungswagen transportieren.

Während des Einsatzes war die Strecke zwischen Kupferhammer und Ludwigsplatz in Pforzheim in beide Richtungen sogar gesperrt. "Wegen mir", so Weller beschämt.