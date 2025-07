"Ich war dafür nicht bereit": Hogan-Witwe trauert in emotionalem Abschiedspost

Clearwater (Florida, USA) - Vor zwei Tagen, am 24. Juli, starb Wrestling-Legende Hulk Hogan im Alter von 71 Jahren. Der WWF-Star (heute WWE), bürgerlich Terrence "Terry" Gene Bollea, starb an einem Herzstillstand . Jetzt meldete sich seine Witwe, Sky Hogan (46), erstmals öffentlich nach seinem Tod zu Wort.

Während seine vielen Fans Hogan vor allem als Legende im Ring kannten, erinnert sich Witwe Sky auch an seine private Seite: "Dieser Verlust kommt so plötzlich und ist unfassbar. Für die Welt war er eine Legende ... aber für mich war er mein Terry. Der Mann, den ich liebte. Mein Partner. Mein Herz."

Hulk Hogan soll kurz vor seinem Tod gesundheitlich stark abgebaut haben. Von einer Operation an der Halswirbelsäule im Mai erholte sich der Kult-Wrestler kaum mehr.

"Er hatte mit einigen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, aber ich war fest davon überzeugt, dass wir sie überwinden würden. Ich hatte so viel Vertrauen in seine Stärke. Ich dachte, wir hätten noch mehr Zeit", schreibt die Blondine.

"Ich war dafür nicht bereit ... und mein Herz ist gebrochen", beginnt die 46-Jährige ihren Post auf Instagram an ihre über 70.000 Follower. Unter einem Foto, das sie und Hulk Hogan gemeinsam in liebevoller Vertrautheit zeigt, teilte Sky emotionale Worte.

Hulk Hogan wurde in den 1980er-Jahren zum Aushängeschild der World Wrestling Federation (WWF, heute WWE). Seitdem verfolgten zahlreiche Fans seine Laufbahn. (Archivfoto) © AP

An die Anhänger ihres verstorbenen Mannes richtet die 46-Jährige in ihrem Instagram-Post ebenfalls tröstende Worte:

"Hulk liebte seine Fans so sehr und trotz seiner zunehmenden körperlichen Beschwerden tat er alles, um aufzutreten, Autogramme zu geben, Fotos zu machen und mit den Menschen in Kontakt zu treten, die ihn durch all das hindurch unterstützt hatten. Ihr habt ihm alles bedeutet."

Am Ende ihres emotionalen Posts ist auch Hulk Hogans religiöse Seite Teil des Abschiedstributs seiner Frau Sky, die selbst im Glauben Kraft findet:

"Er war ein gläubiger Christ, und ich finde Trost in dem Wissen, dass seine Seele in Frieden ist und er zu Hause willkommen geheißen wurde. Bitte behaltet seine Familie und alle von uns, die ihn geliebt haben, in euren Gebeten, während wir versuchen, diese neue Realität zu bewältigen."