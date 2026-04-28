Welt voller Frauenhass: Darauf achtet Zoe Saldaña bei der Erziehung
USA - Kindererziehung ist nicht immer einfach - und auch Stars sehen sich dieser Aufgabe gegenübergestellt. Schauspielerin Zoe Saldaña (47) sprach darüber, wie herausfordernd es ist, ihre drei Söhne großzuziehen.
Während der "Time 100 Gala 2026" am vergangenen Donnerstag in der US-Metropole New York City erklärte die 47-Jährige gegenüber Page Six, dass es besonders schwierig sei, Jungen in einer Welt voller Frauenfeindlichkeit zu erziehen.
"Es gibt da draußen so viele Einflüsse, und diese Einflüsse können sehr laut und überzeugend sein", so Saldaña. Weiter ging sie darauf nicht ein, machte jedoch deutlich, dass es oft eine Herausforderung sei, ihre Söhne vor negativen Einflüssen zu schützen.
Eine zusätzliche Herausforderung sei es, dass sie "Männer of Color sowie Söhne von Einwanderern und amerikanische Männer großzuziehen" habe.
Die "Guardians of the Galaxy"-Schauspielerin hat dominikanische und puerto-ricanische Wurzeln und ist stolz darauf, diese an ihre Kinder weitergegeben zu haben. Dennoch sei es ihr wichtig, dass ihre Söhne zu anständigen Menschen heranwachsen.
Zoe Saldaña ist die finanziell erfolgreichste Schauspielerin
"Ich glaube wirklich, dass Männer sehr empfindlich sind. Sie können sehr widerstandsfähig sein, aber sie sind auch sanft - das versuche ich auch für meine Kinder zu bewahren", so die 47-Jährige.
Im vergangenen Jahr bedankte sich die Schauspielerin bei ihren Söhnen und ihrem Ehemann, als sie einen Oscar als beste Nebendarstellerin für ihre Rolle in "Emilia Pérez" entgegennahm.
Neben ihren Kindern kann Saldaña zudem vor allem stolz auf sich selbst sein. Denn vor wenigen Monaten wurde die 47-Jährige zur finanziell erfolgreichsten Schauspielerin aller Zeiten gekürt und löste damit Scarlett Johansson (41) von der Spitze ab.
Zudem wurde sie in die Times-Liste der 100 einflussreichsten Menschen aufgenommen. "Avatar"-Regisseur James Cameron (71) bezeichnete sie bereits zuvor als "Phänomen".
Seit 2009 verkörpert Zoe Saldaña die Figur Neytiri in der "Avatar"-Filmreihe.
Titelfoto: Vianney Le Caer/AP/dpa