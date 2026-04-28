Welt voller Frauenhass: Darauf achtet Zoe Saldaña bei der Erziehung

USA - Kindererziehung ist nicht immer einfach - und auch Stars sehen sich dieser Aufgabe gegenübergestellt. Schauspielerin Zoe Saldaña (47) sprach darüber, wie herausfordernd es ist, ihre drei Söhne großzuziehen.

Zoe Saldaña (47) ist Mutter der elfjährigen Zwillinge Cy Aridio und Bowie Ezio sowie des neunjährigen Zen Anton Hilario. © Vianney Le Caer/AP/dpa

Während der "Time 100 Gala 2026" am vergangenen Donnerstag in der US-Metropole New York City erklärte die 47-Jährige gegenüber Page Six, dass es besonders schwierig sei, Jungen in einer Welt voller Frauenfeindlichkeit zu erziehen.

"Es gibt da draußen so viele Einflüsse, und diese Einflüsse können sehr laut und überzeugend sein", so Saldaña. Weiter ging sie darauf nicht ein, machte jedoch deutlich, dass es oft eine Herausforderung sei, ihre Söhne vor negativen Einflüssen zu schützen.

Eine zusätzliche Herausforderung sei es, dass sie "Männer of Color sowie Söhne von Einwanderern und amerikanische Männer großzuziehen" habe.

Die "Guardians of the Galaxy"-Schauspielerin hat dominikanische und puerto-ricanische Wurzeln und ist stolz darauf, diese an ihre Kinder weitergegeben zu haben. Dennoch sei es ihr wichtig, dass ihre Söhne zu anständigen Menschen heranwachsen.