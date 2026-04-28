Sie hat genug: Ehe von Justin Timberlake und Jessica Biel vor dem Aus?
Los Angeles (USA) - Sie galten lange als eines der Traumpaare Hollywoods. Doch in den vergangenen Jahren machten Justin Timberlake (45) und Jessica Biel (44) immer wieder mit Krisengerüchten Schlagzeilen. Ist ihre Ehe nun endgültig am Ende?
Fast 14 Jahre Ehe und zwei gemeinsame Söhne: Nach außen scheint das Familienglück von Justin Timberlake und Jessica Biel perfekt. Doch abseits des Rampenlichts soll es zwischen der Schauspielerin und dem Sänger schon lange kriseln.
Wie ein Insider nun gegenüber der britischen Daily Mail enthüllte, könnte die Beziehung des einstigen Vorzeige-Paares vor einer echten Zerreißprobe stehen.
Grund für die jüngste Liebeskrise im Hause Biel/Timberlake sollen Justins ständige Eskapaden und Skandale sein, die seine Ehe offenbar schwer belasten. Seine Frau habe ihm deshalb nun sogar ein Ultimatum gestellt und mit Trennung gedroht, verriet die Quelle.
Auslöser sei ein Bodycam-Video aus dem Jahr 2024: Der Clip, der den 45-Jährigen in betrunkenem Zustand kurz nach einer Alkoholfahrt zeigt, war vor einigen Wochen im Netz aufgetaucht und viral gegangen.
Timberlake hatte damals in Sag Harbor, New York, ein Stoppschild missachtet und war auf die falsche Fahrbahnseite geraten. Wenig später war er wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen worden. Gegenüber den Beamten erklärte der Sänger, er habe lediglich "einen Martini" getrunken und beschwerte sich, "wie ein Krimineller" behandelt zu werden.
Jessica Biel "kann nicht mehr viel ertragen"
Für die Mutter seiner Kinder soll nach dem Vorfall nun endgültig eine Grenze erreicht sein. Die 44-Jährige könne "nicht mehr viel ertragen" und habe es "satt, öffentlich bloßgestellt zu werden", während sie sich alleine um die Kinder kümmere und ihr Mann "nie zu Hause" sei, behauptete der Insider weiter.
Sollte sich der Hollywoodstar noch einen weiteren Fehltritt leisten, werde Biel die Reißleine ziehen.
Sie soll deshalb eine letzte Warnung an ihren Ehemann ausgesprochen haben: "Entweder er ändert sein Verhalten oder sie verlässt ihn."
Es ist längst nicht die erste Belastungsprobe für das Paar: Im Jahr 2019 hatte Timberlake für Negativ-Schlagzeilen gesorgt, als er Hand in Hand mit Co-Star Alisha Wainwright (36) fotografiert worden war.
Damals hatte sich der Zweifachvater öffentlich für den "schweren Fehltritt" und die "peinliche Situation", in die er seine Familie gebracht habe, entschuldigt.
Titelfoto: picture alliance/dpa | Jordan Strauss