Sie hat genug: Ehe von Justin Timberlake und Jessica Biel vor dem Aus?

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Ist die Ehe von Justin Timberlake (45) und Jessica Biel (44) am Ende? Die Schauspielerin soll ihrem Mann ein letztes Ultimatum gestellt haben.

Von Franka Wolf

Los Angeles (USA) - Sie galten lange als eines der Traumpaare Hollywoods. Doch in den vergangenen Jahren machten Justin Timberlake (45) und Jessica Biel (44) immer wieder mit Krisengerüchten Schlagzeilen. Ist ihre Ehe nun endgültig am Ende?

Seit 19 Jahren ein Paar: Jessica Biel (44) und Justin Timberlake (45).
Seit 19 Jahren ein Paar: Jessica Biel (44) und Justin Timberlake (45).  © picture alliance/dpa | Jordan Strauss

Fast 14 Jahre Ehe und zwei gemeinsame Söhne: Nach außen scheint das Familienglück von Justin Timberlake und Jessica Biel perfekt. Doch abseits des Rampenlichts soll es zwischen der Schauspielerin und dem Sänger schon lange kriseln.

Wie ein Insider nun gegenüber der britischen Daily Mail enthüllte, könnte die Beziehung des einstigen Vorzeige-Paares vor einer echten Zerreißprobe stehen.

Grund für die jüngste Liebeskrise im Hause Biel/Timberlake sollen Justins ständige Eskapaden und Skandale sein, die seine Ehe offenbar schwer belasten. Seine Frau habe ihm deshalb nun sogar ein Ultimatum gestellt und mit Trennung gedroht, verriet die Quelle.

Fehlgeburt-Schock sitzt weiter tief: Hier kämpft Pia Tillmann richtig mit den Tränen
Promis & Stars Fehlgeburt-Schock sitzt weiter tief: Hier kämpft Pia Tillmann richtig mit den Tränen

Auslöser sei ein Bodycam-Video aus dem Jahr 2024: Der Clip, der den 45-Jährigen in betrunkenem Zustand kurz nach einer Alkoholfahrt zeigt, war vor einigen Wochen im Netz aufgetaucht und viral gegangen.

Timberlake hatte damals in Sag Harbor, New York, ein Stoppschild missachtet und war auf die falsche Fahrbahnseite geraten. Wenig später war er wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen worden. Gegenüber den Beamten erklärte der Sänger, er habe lediglich "einen Martini" getrunken und beschwerte sich, "wie ein Krimineller" behandelt zu werden.

Jessica Biel "kann nicht mehr viel ertragen"

Justin Timberlake (45) und Jessica Biel (44) im Jahr 2018.
Justin Timberlake (45) und Jessica Biel (44) im Jahr 2018.  © picture alliance / Kevin Sullivan/ZUMA Wire/dpa | Kevin Sullivan

Für die Mutter seiner Kinder soll nach dem Vorfall nun endgültig eine Grenze erreicht sein. Die 44-Jährige könne "nicht mehr viel ertragen" und habe es "satt, öffentlich bloßgestellt zu werden", während sie sich alleine um die Kinder kümmere und ihr Mann "nie zu Hause" sei, behauptete der Insider weiter.

Sollte sich der Hollywoodstar noch einen weiteren Fehltritt leisten, werde Biel die Reißleine ziehen.

Sie soll deshalb eine letzte Warnung an ihren Ehemann ausgesprochen haben: "Entweder er ändert sein Verhalten oder sie verlässt ihn."

Zum neunten Mal! Menowin Fröhlich sorgt vor erster DSDS-Liveshow für Schlagzeilen
Promis & Stars Zum neunten Mal! Menowin Fröhlich sorgt vor erster DSDS-Liveshow für Schlagzeilen

Es ist längst nicht die erste Belastungsprobe für das Paar: Im Jahr 2019 hatte Timberlake für Negativ-Schlagzeilen gesorgt, als er Hand in Hand mit Co-Star Alisha Wainwright (36) fotografiert worden war.

Damals hatte sich der Zweifachvater öffentlich für den "schweren Fehltritt" und die "peinliche Situation", in die er seine Familie gebracht habe, entschuldigt.

Titelfoto: picture alliance/dpa | Jordan Strauss

Mehr zum Thema Promis & Stars: