Sie hat genug: Ehe von Justin Timberlake und Jessica Biel vor dem Aus?

Los Angeles (USA) - Sie galten lange als eines der Traumpaare Hollywoods. Doch in den vergangenen Jahren machten Justin Timberlake (45) und Jessica Biel (44) immer wieder mit Krisengerüchten Schlagzeilen. Ist ihre Ehe nun endgültig am Ende?

Seit 19 Jahren ein Paar: Jessica Biel (44) und Justin Timberlake (45). © picture alliance/dpa | Jordan Strauss

Fast 14 Jahre Ehe und zwei gemeinsame Söhne: Nach außen scheint das Familienglück von Justin Timberlake und Jessica Biel perfekt. Doch abseits des Rampenlichts soll es zwischen der Schauspielerin und dem Sänger schon lange kriseln.

Wie ein Insider nun gegenüber der britischen Daily Mail enthüllte, könnte die Beziehung des einstigen Vorzeige-Paares vor einer echten Zerreißprobe stehen.

Grund für die jüngste Liebeskrise im Hause Biel/Timberlake sollen Justins ständige Eskapaden und Skandale sein, die seine Ehe offenbar schwer belasten. Seine Frau habe ihm deshalb nun sogar ein Ultimatum gestellt und mit Trennung gedroht, verriet die Quelle.

Auslöser sei ein Bodycam-Video aus dem Jahr 2024: Der Clip, der den 45-Jährigen in betrunkenem Zustand kurz nach einer Alkoholfahrt zeigt, war vor einigen Wochen im Netz aufgetaucht und viral gegangen.

Timberlake hatte damals in Sag Harbor, New York, ein Stoppschild missachtet und war auf die falsche Fahrbahnseite geraten. Wenig später war er wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen worden. Gegenüber den Beamten erklärte der Sänger, er habe lediglich "einen Martini" getrunken und beschwerte sich, "wie ein Krimineller" behandelt zu werden.