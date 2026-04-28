Süße News aus der RTL-Redaktion: TV-Moderatorin erneut schwanger
Köln - Zuckersüße Baby-News aus dem RTL-Universum: Anna Fleischhauer (39) ist erneut schwanger und erwartet ihr zweites Kind.
Seit Sommer 2021 gehört die 39-jährige Sportmoderatorin zum festen Team des News-Formats "RTL Aktuell". Demnächst wird sie aber eine längere Pause einlegen und für die Zuschauer nicht mehr vor der Fernsehkamera zu sehen sein.
Wie der Kölner Privatsender und Fleischhauer in einer gemeinsamen Mitteilung bekannt gaben, werde der erneute Nachwuchs voraussichtlich im September 2026 das Licht der Welt erblicken.
"Ich freue mich sehr darauf, noch einmal so ein großes Abenteuer erleben zu dürfen und bin gespannt darauf, wie sportlich das Leben mit zwei Kindern wird", wird die beliebte TV-Moderatorin in der Nachricht zitiert.
Auch auf ihrem offiziellen Instagram-Kanal ließ Fleischhauer kurz darauf die Baby-Bombe platzen.
Dort präsentierte die Blondine, die mit dem Kolumnisten Jan Fleischhauer weder verwandt noch verschwägert ist, ganz stolz ihre schon leicht gewölbte Körpermitte.
RTL-Kollegen gratulieren Anna Fleischhauer zur zweiten Schwangerschaft
Unter dem Motto "schöne Aussichten" präsentiert sie ihren rund 28.700 Followern in einem neuen Beitrag drei verschiedene Motive, auf denen sie jeweils mit ihren Händen liebevoll ihre kleine Babykugel umfasst.
Im Winter 2022 hatte Fleischhauer ihr erstes Kind geboren - einen Sohn. Damals erklärte sie im Netz: "Dieser kleine Mensch ist schon was länger in meinen Armen. […] Schön, dass du bei uns bist, kleiner Mann." Jetzt steht der 39-Jährigen erneut eine aufregende und spannende Zeit bevor.
Ihre RTL-Kolleginnen und Kollegen jubilieren gleich mit. Angela Finger-Erben (46) schreibt etwa auf Instagram: "Glückwunsch. Freue mich sehr für euch." Und auch Valentina Pahde (31), Simon Beeck (46) und Eva Imhof (47) kommentieren "wie toll" oder "herzlichen Glückwunsch".
Vor ihrer Karriere beim Kölner Privatsender war Fleischhauer seit 2015 als freiberufliche Journalistin auch für den WDR tätig und in dieser Zeit etwa als Moderatorin und Reporterin bei großen Motorsport-Übertragungen im Einsatz.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/anna__fleischhauer (Screenshots)