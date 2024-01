Wendung im Fall um entführte Block-Kinder: Gericht trifft folgenreiche Entscheidung

Zwei Kinder von Christina Block (48) wurden entführt. (Archivbild) © Georg Wendt/dpa

Nach Informationen von Zeit Online gab es an einem dänischen Gericht eine Entscheidung in einem Eilverfahren.

Demnach soll der Vater der beiden Minderjährigen das Sorgerecht gänzlich übertragen bekommen.

Die Entscheidung soll am 2. Januar gefallen sein. Nur kurz zuvor wurden die beiden Kinder entführt. Mehrere Männer griffen sich den Block-Nachwuchs in der Silvesternacht in Gravenstein in Süddänemark und zerrten ihn in Autos.

Sie befinden sich nach Aussagen der Hamburger Polizei inzwischen bei ihrer Mutter. Nach der Gerichtsentscheidung in Dänemark liegt der Ball bei der deutschen Justiz. Sie muss über eine Rückführung der Kinder zum Vater entscheiden.