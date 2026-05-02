Wenige Wochen nach Antrag ist plötzlich alles aus: Schlagerstar Michelle und ihr Eric sind getrennt

Köln - Dieses Liebes-Aus kommt überraschend! Erst im Februar hatte Eric Philippi (29) seiner Michelle (54) auf ihrem Abschiedskonzert in Berlin die Fragen aller Fragen gestellt , woraufhin die Schlagersängerin ohne Zweifel mit Ja antwortete. Nun wird bekannt: Die beiden sind kein Paar mehr.

Vier Jahre waren Schlagerstar Michelle (54) und Eric Philippi (29) ein Paar - jetzt ist alles aus. © Felix Hörhager/dpa

Bereits 2024 hatte der Sänger und Komponist Michelle einen Antrag gemacht, doch wenige Wochen nach dem zweiten Antrag geben die beiden gegenüber Bild ihr Beziehungs-Ende bekannt.

Unter Tränen verrät Philippi im Gespräch: "Ja, es stimmt. Wir sind getrennt. Es ist alles noch frisch." Der 29-Jährige gesteht, dass die Trennung von ihm aus ging. Einen genauen Grund kann oder will er allerdings nicht liefern.

"Wir sind beide mittendrin, das zu verarbeiten. Es geht uns überhaupt nicht gut", so Philippi weiter.

Auch für Schlagerstar Michelle sei die Situation keinesfalls leicht, sie habe während des Gesprächs sichtlich um Worte gerungen, wie Bild zu berichten weiß.

"Wir befinden uns in einem riesigen Gefühlschaos. Das müssen wir für uns selbst jetzt erst einmal sortieren", erklärt die 54-Jährige. Sie verweist darauf, dass das Ex-Paar nun Zeit für sich benötige. "Jeder für sich", betont Michelle.