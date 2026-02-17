Michelle verlässt Bühne für immer, plötzlich macht 25 Jahre jüngerer Lover DAS!

Berlin/Köln - Die Karriere von Michelle (54) ist vorbei! Am Sonntag spielte die Schlager-Queen ihr finales Konzert - und verließ die Bühne mit einem großen Knall!

Schlagerstar Michelle (54) hat am Sonntag in Berlin ihre bombastische Bühnen-Karriere beendet. (Archivbild) © Christoph Reichwein/dpa

Der emotionalste Moment des Abends in der ausverkauften Berliner Uber-Arena drehte sich nämlich nicht um den Abschied, sondern um die Zukunft. Von tausenden Zuschauern ging ihr Partner Eric Philippi plötzlich vor ihr auf die Knie …

"Schatz, […] wir kamen vor drei Jahren zusammen. Und was soll ich sagen? Alle haben uns erst einmal für verrückt erklärt, dich für verrückt erklärt, mich mit. [...] Doch mit jedem Gegenwind wurde es zwischen uns ein kleines bisschen stärker", zitiert "Bild" den 29-Jährigen.

Sichtlich mit seinen Gefühlen kämpfend fügte er schließlich den entscheidenden Teil seines Statements hinzu: "Ich glaube, dass es keinen besseren Moment gibt, um dir noch einmal die Frage zu stellen, ob du mich heiraten möchtest."

Michelle antwortete mit einem klaren "Ja" und den Worten: "Ich lieb dich über alles." Sichtlich erleichtert fügte das Geburtstagskind, dass am Sonntag ihren 54. Ehrentag feierte, hinzu, nun endlich nicht mehr die "ewige Verlobte" zu sein.

Das Paar ist bereits seit rund zwei Jahren verlobt. Im Frühjahr 2024 hatte Philippi erstmals um die Hand der "Wer Liebe lebt"-Interpretin angehalten - damals hatte die Sängerin die Verlobung bei Florian Silbereisens (44) "Schlagerboom" öffentlich gemacht.