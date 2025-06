Wer ist denn das? Schauspiel-Star ist mit neuem Look kaum wiederzuerkennen

USA - Huch, da muss man aber genauer hinsehen! Mit seinem neuen Look ist Schauspieler Chris Pratt (45) kaum wiederzuerkennen. Aber ist das jetzt etwa eine gewagte Typ-Veränderung oder doch nur ein kleiner Spaß?

Mit seinem wilden Aussehen ist Schauspieler Chris Pratt (45) auf den ersten Blick kaum wiederzuerkennen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/prattprattpratt

Mit zotteligen Haaren und lang gewachsenem Bart grüßt der Schauspieler in die Kamera. In einem Video, welches er auf seinem Instagram-Kanal postete, überrascht er seine Follower mit einem veränderten Aussehen.

Doch schnell stellt der 45-Jährige klar, dass sein Look nur vorübergehend ist. Denn derzeit befindet sich der Schauspieler am Set der zweiten Staffel der Serie "The Terminal List".

In seiner Mittagspause dann der kurze Gruß an seine Fangemeinde. "Ich wollte nur sagen: sind diese Frisur und dieses Make-up nicht unglaublich?", fragt der "Jurassic World"-Darsteller in die Runde.

Neben seiner wilden Frisur ist Pratt obendrein auch noch von Staub und Dreck überzogen und hält seine (fake-)blutverkrusteten Hände in die Kamera.

Doch auch wenn er die Stylisten, die ihn zurechtgemacht haben, hoch und heilig für ihre Arbeit lobt, kann er seinem Look nicht ganz so viel abgewinnen.