Wie geht es Zietlow-Ex Alina wirklich? "Bin im Februar einmal gestorben"

18 Jahre lang waren Alina Schulte im Hoff (36) und Julian Zietlow (38) ein Paar, sieben davon verheiratet. © Screenshot/Instagram/alina_schulte_im_hoff (Bildmontage)

Er war ihre Jugendliebe: Als Alina Schulte im Hoff mit Julian Zietlow zusammenkam, war sie 16, er gerade mal 19 Jahre alt. In den folgenden 18 Jahren bilden die beiden ein absolutes Dreamteam, bauen gemeinsam ein Fitness-Imperium auf, heiraten, bekommen zwei Töchter: Lilly (6) und Liv (1).

Doch Zietlow bleibt ein Suchender, versucht die innere Leere zunächst mit bewusstseinserweiternden Drogen zu füllen und gerät schließlich in die Fänge des sektenähnlichen Bashar-Kults in Thailand. Die Beziehung zerbricht.

Während der frühere Fitness-Influencer seine Drogentrips, jüngsten Erleuchtungen und Sex-Eskapaden mit seiner neuen "spirituellen Ehefrau" Kate Kosolovskaia (25) öffentlich ausbreitet, bleibt Alina bei den Kindern, versucht, ein Stück Normalität zu bewahren.

Viele Fans fragten sich seither: Wie macht die Influencerin das? Was geht in dieser schwierigen Situation in ihr vor? In einer Fragerunde auf Instagram lieferte Alina Schulte im Hoff nun einige Antworten.

"Wenn ich manchmal lese, ich sollte doch ehrlich sein hier vor der Cam, dann kann ich nur sagen, dass ich im Februar einmal gestorben bin und durch die Hilfe von viel Coaching und Therapie wiederauferstanden bin", erklärte die 36-Jährige.

"Ich bin einfach glücklich, nicht mehr morgens aufzuwachen und zu denken, dass ich einen Albtraum hatte. Ich fühle mich seit April so bei mir angekommen", fuhr Alina Schulte im Hoff fort.

Doch dass es ihr heute wieder so gut geht, habe viel Kraft gekostet: "Geholfen hat mir, [...] in solch einer Situation viel zu reflektieren, mich auf mich zu konzentrieren und an meiner Situation zu wachsen", verriet die Fitness-YouTuberin.