Schwere Krise bei "Let's Dance"-Paar: Renata Lusin hat "Koffer gepackt"

Beide suchten per Zeitungsanzeige einen neuen Tanzpartner. Valentin lebte zu diesem Zeitpunkt schon mehrere Jahre in Deutschland, Renata noch in Moskau. Kurz darauf zog die damals erst 16 Jahre alte Sportlerin nach Düsseldorf - lebte dort auch bei Valentins Familie.

Bei "Let' Dance" zählen die frisch gebackenen Eltern zu den absoluten Superstars im Teilnehmerfeld der Profitänzer. © Rolf Vennenbernd/dpa

"Im Jive als wir Turniertanz gemacht haben, hat er wieder was falsch gemacht, er hat wieder falsch geführt", erinnert sich die Neu-Mama an einen ihrer Kollegen. Also trat sie ihm mit voller Absicht auf den Fuß. Am nächsten Morgen kam prompt der Anruf der Eltern. "Ich wusste, es ist vorbei", so Renata.

Mit Valentin legte die gebürtige Russin dann allerdings auch einen echten Stolper-Start hin. Beide hätten sich nicht als Team, sondern als Konkurrenten gesehen. Der RTL-Star betont: "Ein paar mal habe ich schon die Koffer gepackt!"

Irgendwann hätten sie sich zusammengerauft. Und natürlich sind sich die beiden in der Zeit, in der sie unter einem Dach lebten, auch nähergekommen. So schlich sich Renata des Nachts manchmal heimlich zu Valentin ins Zimmer, um zu "kuscheln".

Später entwickelte sich aus der Tanzpartnerschaft dann eine bodenständige Liebe. Doch trotz all der Erfolge, internationalen Titel und Triumphe steht für Renata und Valentin seit wenigen Monaten nur eines im Mittelpunkt: ihre Tochter Stella.