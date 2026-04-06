Bade-Ärger in Berlin: TV-Star Wigald Boning bekommt es mit der Polizei zu tun

Berlin - Entertainer Wigald Boning (59) hat bei einem Badeausflug in der Spree in Berlin-Mitte vorübergehend die Polizei auf den Plan gerufen.

Wigald Bonings (59) Baden in der Spree blieb nicht ohne Folgen. © Facebook/Wigald Boning

Auslöser war der mittlerweile 1364. Badetag in Folge des Kult-Komikers. Ende März stieg Boning in Begleitung seiner Schwimm-Kollegin Petra ins Wasser - direkt vor dem Reichstag im Regierungsviertel, wie er auf Facebook verriet.

In dem Video bezog sich der Unterhaltungskünstler auch auf Chris Gueffroy, dem letzten Todesopfer an der Berliner Mauer.

Das war im Februar 1989. Der damals 20-jährige Gueffroy arbeitete als Kellner und sollte im Mai zur Nationalen Volksarmee eingezogen werden, wollte aber lieber reisen und die USA sehen.

Bei seinem Versuch, die Spree zu durchschwimmen, erschossen ihn Grenzer, erzählte Boning. Allerdings: Gueffroy wollte über den Britzer Verbindungskanal, der die Grenze zum West-Berliner Stadtbezirk Neukölln bildete, fliehen, nicht über die Spree.

"Nicht weit davon entfernt und heute feiern wir den Jahrestag des Schengener Abkommens", erklärte der Autor im Video das Jubiläum zur Freizügigkeit in der EU. "Freies Reisen durch ganz Europa sind so die Gedanken, die Petra und mir hier im Wasser mit Blick auf den Reichstag durch den Kopf gehen."

Dann kam es allerdings anders als erwartet: "Keine Schiffe, kaum Passanten, doch zwei Polizisten, die dann unsere Personalien aufnehmen. Wir bekommen Post. Bin mal gespannt, was drinsteht", schloss Boning den Beitrag.