Wilde Szenen bei Pommes und Burger: Rapperin "Ice Spice" bei Mäcces geschlagen

Los Angeles - Die US-Rapperin "Ice Spice" (26) hat in einer McDonald's-Filiale eine Faust kassiert.

Rapperin "Ice Spice" (26) wurde beim Besuch eines Schnellrestaurants angegriffen. (Archivfoto) © Richard Shotwell/Invision/AP/dpa

Videoaufnahmen einer Überwachungskamera zeigen, wie die "Deli"-Sängerin in grauem Trainingsanzug gemeinsam mit einer Freundin eine Mahlzeit in einem "Mäcces"-Restaurant in Los Angeles verzehrt, als sich plötzlich eine andere Frau ihrem Tisch nähert.

Das Boulevard-Magazin "TMZ" hatte die Videoaufnahmen am Freitag veröffentlicht.

Die Situation eskaliert, als die Frau der Rapperin ins Gesicht schlägt. Die 26-Jährige springt daraufhin auf und versucht, sich zu wehren.

Anschließend klettert sie über Tische und Stühle, um ihrer Angreiferin, die inzwischen von umstehenden Kunden zurückgezerrt wurde, nachzugehen.

Ein Anwalt der erfolgreichen Künstlerin erklärte gegenüber dem Magazin: "Der unprovozierte Angriff auf meine Mandantin wurde dem LAPD gemeldet und wir werden alle Möglichkeiten verfolgen, die Täter für ihre Handlungen verantwortlich zu machen."

Auch die Angreiferin äußerte sich offenbar gegenüber dem US-Blatt und erklärte, dass sie von der Rapperin zuvor beleidigt worden sei.