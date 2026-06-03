"Würde mit beiden schlafen": Diese Männer verdrehen Bill Kaulitz den Kopf

Los Angeles (Kalifornien) - Sänger Bill Kaulitz (36) hat sich wohl in gleich zwei neue Männer verguckt. Im Podcast " Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood " kommt er aus dem Schwärmen nicht mehr heraus.

Tim Reitz (35) und Sebastian Paul (33) sind die neuen Bachelors. © RTL / Lena-Luise Grellert

"Ich möchte mal wieder über meine Bachelors sprechen", verkündet der Tokio-Hotel-Frontmann im Podcast mit Bruder Tom Kaulitz (36). Seit Anfang Mai läuft die neue Staffel bei RTL und Bill scheint gleich Gefallen an den neuen Rosenkavalieren gefunden zu haben.

"Die beiden sehen eigentlich aus wie KI-Männer. [...] Die sind so wunderschön", wundert er sich über die Bachelors Tim Reitz (35) und Sebastian Paul (33).

"Also du hast einen komischen Geschmack", macht sich Tom über die Vorlieben seines Bruders lustig. Davon lässt sich der Sänger jedoch nicht abhalten und schwärmt weiter: "Die sind beide so charmant und so sweet."

Für wen sich der 36-Jährige entscheiden würde, weiß er bislang nicht. Eine Idee, um dies herauszufinden, hat Bill jedoch schon. "Wenn ich jetzt Kandidatin wäre, würde ich mit beiden schlafen müssen", so Bill verschmitzt. "Ich würde sagen: 'Bitte, ihr müsst mich beide einmal vögeln'", spaßt er weiter.

"Das würden die nicht wollen", stichelt Tom gegen seinen verliebten Zwillingsbruder.