"Warst immer mein Held!" So emotional trauert Alessia Herren über den Tod von Papa Willi

Köln - Am heutigen Samstag jährt sich der Todestag von Ballermann-Star Willi Herren (†45) bereits zum dritten Mal. Zu diesem traurigen Anlass widmet seine Tochter Alessia ihm eine emotionale Botschaft.

Die Nachricht habe ihr das Herz förmlich zerrissen und ihre Welt zum Einsturz gebracht, erinnert sich die Mutter einer kleinen Tochter an den dunklen Tag vor drei Jahren.

"Heute vor drei Jahren, am 20.04.2021, kam die Nachricht: 'Dein Papa ist nicht mehr da'", beginnt Alessia den Instagram -Post, der unter die Haut geht.

Über Instagram widmete Alessia Herren (22) am Samstag ihrem verstorbenen Vater Willi einige Zeilen. © Bildmontage: Instagram/alessiamillane (Screenshots)

Auch drei Jahre nach seinem Tod kann Alessia die schlimme Nachricht noch immer nicht richtig fassen. "Ich kann es immer noch nicht glauben, dass du nicht mehr bei uns bist", fasst sie ihre Gefühlslage zusammen.

Ihr Papa sei immerhin immer ihr Held gewesen, zu dem sie aufgeschaut und der alles für sie getan hat - und der sich immer wieder schützend vor seine Tochter stellte: "Du hast mich immer wie ein Löwe vor jedem verteidigt", erklärt Alessia, die verspricht: "Ich werde deinen Namen in Ehren und voller Stolz weiter tragen!"

Abschließend meint sie: "Tag und Nacht denke ich nur an dich! Weil ich dich so sehr brauche. Du warst ein Segen Gottes und ich liebe dich unendlich!"

Auch Willis Witwe Jasmin (44) hat eine Gedenkbotschaft an ihren verstorbenen Mann bei Instagram verfasst. Zu einem Schwarz-Weiß-Bild des Musikers schreibt sie: "In Gedenken an Willi Herren!"