Heute vor 2 Jahren starb Willi Herren (†45): Warum Witwe Jasmin nicht sein Grab besuchen will

Köln - Der Todestag von Willi Herren (†45) jährt sich am heutigen Donnerstag zum zweiten Mal. Eine schwere Zeit für die hinterbliebenen Angehörigen des "Lindenstraße"-Stars. Seine Witwe Jasmin (44) sowie seine Tochter Alessia (21) trauern mit Botschaften um Willi, die ans Herz gehen.

Grundsätzlich wolle sie nun nach vorne schauen. Willi bleibe zwar immer in ihrem Herzen. "Ich möchte aber auch weiterleben und mich nicht für den Rest meines Lebens in dieser schmerzhaften Trauer befinden", gestand Jasmin. Seit Kurzem hat die Partysängerin sogar wieder angefangen, sich auf dem Dating-Markt umzusehen .

Auch Willis letzte Ruhestätte werde sie während ihrer Funkstille nicht besuchen. "Für mich ist ein Grab nicht unbedingt notwendig, um mit Willi zu kommunizieren. Für mich ist es ein Ort, an dem sein Körper liegt. Seine Seele ist woanders. Ich bin innerlich aber in engem Kontakt."

Im Vergleich zum Vorjahr sei sie jedoch bereits deutlich gefestigter. Auf Social Media geht Jasmin dennoch auf Tauchstation. Sie würde am 20. April gar nicht auf ihr Handy gucken, erklärte sie weiter.

Sie erinnere sich dann gefühlt an jede Minute mit Willi, vom letzten Telefonat bis hin zum letzten Treffen. "Der Todestag ist dann eigentlich immer das traurige Finale", offenbarte die 44-Jährige.

Der Entertainer und Reality-TV-Star wurde am 20. April 2021 völlig überraschend aus dem Leben gerissen. Er starb in seiner Wohnung in Köln-Mülheim . Ein tiefer Schock für seine Fans und allen voran für seine Lieben.

Alessia Herren (21) hat vier Tage vor dem zweiten Todestag ihres Vaters ihre kleine Tochter Anisa-Amalia zur Welt gebracht. © Montage: Instagram/Alessia Herren

Bittersüß erlebt hingegen Alessia Herren den zweiten Todestag ihres Vaters. Erst vor vier Tagen hatte die 21-Jährige ihr erstes Kind - Töchterchen Anisa-Amalia - zur Welt gebracht.

Seitdem widmet die Neu-Mama ihre volle Aufmerksamkeit dem niedlichen Nachwuchs. Trotzdem geht der 20. April auch an ihr nicht spurlos vorbei.

"Wir schicken dir ganz viel Liebe nach oben an den besten OPA und Papa der ganzen Welt! Für immer geliebt und für immer vermisst!", schrieb sie am heutigen Donnerstag in einer Instagram-Story.

Schon in dem Posting, in dem sie zum ersten Mal die winzige Hand ihrer Tochter zeigte, schlug sie melancholische Töne an: "Unser kleines Wunder hat den besten Schutzengel über sich! Ich weiß, wie stolz mein Papa auf uns ist!"