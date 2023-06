Willi Herren wäre heute 48 Jahre alt geworden: Seine Tochter hat einen Wunsch

Am 20. April 2021 verstarb Entertainer Willi Herren (†45). An seinem heutigen Geburtstag denkt seine Familie ganz besonders an ihn.

Von Laura Ratering

Köln – Etwas mehr als zwei Jahre ist es her, dass Entertainer Willi Herren (†45) tot in seiner Wohnung gefunden wurde. An seinem heutigen Geburtstag (17. Juni) denken viele Fans und Verwandte an den beliebten Mallorca-Sänger.

Willi Herren (†45) hätte am heutigen Samstag seinen 48. Geburtstag gefeiert. © Henning Kaiser/dpa Seine Anhänger kennen Willi als Allround-Talent. Ob nun zu Beginn seiner Karriere als Oliver Klatt in der Lindenstraße, im "Dschungelcamp", als Schlager-Ikone auf Mallorca oder in etlichen anderen Reality-TV-Sendungen: Der damals 45-Jährige hatte sich in der deutschen Fernseh-Landschaft einen Namen gemacht. Die Show "Promis unter Palmen" sollte Willis letztes Projekt sein. 2021 war er nach Thailand gereist, um sich dort den Preis - 100.000 Euro - zu erspielen. Nur eine Woche später kam dann jedoch der Schock: Der TV-Star verstarb im Alter von 45 Jahren und wurde in seiner Kölner Wohnung gefunden. Seine damalige Ehefrau Jasmin Herren (44) kümmerte sich damals um die Räumung seiner Wohnung, legte sich jedoch wegen etlicher Kleinigkeiten mit seiner Familie an. Willis Seele sollte auch Monate nach seinem Tod nicht ruhen. Willi Herren Einbruch bei Willi Herren: Wer war in der Nacht nach seinem Tod in der Kölner Wohnung? Inzwischen scheint der Schmerz über das Ableben des Künstlers überwunden, jedoch alles andere als vergessen zu sein.

Alessia Herren trauert um ihren Vater