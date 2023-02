"Winzerin" Nova Meierhenrich stellt neuen Wein vor: "Das ist gerade ein Herzensprojekt"

Novaa Meierhenrich (49) vereist gerne spontan mit ihrem Camper. Vielleicht auch bald schon bis nach Portugal? © Daniel Reinhardt/dpa

Nach ihrem ersten "Somersault"-Wein - ein Chardonnay - der in Zusammenarbeit mit Winzer Christian Nett entstanden ist, stelle die 49-Jährige ihren neuen Rosé im März auf der renommierten Weinmesse "ProWein" in Düsseldorf vor. 50 Cent pro verkaufter Falsche sollen auch dieses Mal wieder als Spende an den Verein "HerzPiraten" gehen, verriet Nova schon im Januar auf Instagram.

Die erste Fassabfüllung habe sie jetzt bekommen. "Das ist gerade ein Herzensprojekt", so Meierhenrich gegenüber TAG24. Zum Testen ihres ersten Weins als Fassabfüllung vergangenes Jahr sei sie damals mit einer Freundin - natürlich mit ihrem Camper - an die dänische Nordsee gefahren. Dieses Mal erledigten die Frauen das ganze allerdings Zuhause.

Die abenteuerlustige Nova reist in ihrer Freizeit aber auch gern alleine mit ihrem Bus durch die Welt. Derzeit werde er allerdings erstmal fit gemacht und gepimpt.

Gereist werde dann ohne große Planerei. "Bei mir ist das immer so eine spontane Sache", so die 49-Jährige. Das sei auch ihrem Beruf geschuldet.