Wirbel um Hochzeitpläne von Jeff Bezos: Angebliches Mega-Budget lässt aufhorchen

Amazon Gründer Jeff Bezos (60) und seine Verlobte Lauren Sanchez (55) sollen sich noch vor dem Jahreswechsel das Ja-Wort geben.

Am kommenden Wochenende soll es so weit sein, der Multimilliardär Jeff Bezos (60) und seine Verlobte Lauren Sanchez (55) geben sich das Ja-Wort.

Das Paar, das sich im Mai 2023 verlobte, soll, wie die New York Post berichtete, in einer traumhaften Winter-Kulisse in Aspen, Colorado den Bund der Ehe eingehen.

Dabei soll die gesamte Hochzeit das stolze Budget von 600 Millionen US-Dollar (umgerechnet rund 576 Millionen Euro) umfassen.

Der Amazon-Gründer und die ehemalige Nachrichtensprecherin sollen für die Tage vor der Hochzeit ein exklusives Sushi-Restaurant in Colorado aufgekauft haben, um sich dort auf die Feierlichkeiten gemeinsam mit ihren Liebsten einzustimmen.

Am 28. Dezember soll dann die große Hochzeit stattfinden, bei welcher hochkarätige Gäste erwartet werden, darunter Unternehmer Bill Gates (69) und Schauspieler Leonardo DiCaprio (50).