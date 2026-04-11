Wird sie die neue James Bond? Regisseur von Sydney Sweeney als ikonische Spionin überzeugt

USA - Wird sie die neue James Bond? Zumindest, wenn es nach Paul Feig (63) geht - denn für ihn hat Sydney Sweeney (28) das Zeug zur Super-Spionin!

Wird Sydney Sweeney (28) die neue "James Bond"-Darstellerin? © Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

"Es gab einige coole Bond-Girls, aber komm schon, lasst sie die Super-Spionin sein, sie ist großartig", erklärte der "The Housemaid"-Regisseur gegenüber The Sun.

Es war nicht das erste Mal, dass die Schauspielerin mit dem Franchise in Verbindung gebracht wurde. Seit Monaten gibt es Gerüchte, wonach Sweeney in einem neuen 007-Film zu sehen sein könnte - auch sie selbst ist von der Idee nicht abgeneigt.

Feig fügte hinzu: "Sie ist eine der fleißigsten Personen, die ich kenne - so professionell, so klug, so gewieft. Ich denke, sie wäre eine gute Spionin."

Ein Experte erklärte: "Ich glaube, dass die Bond-Reihe mehr von Sweeney profitieren würde als umgekehrt. Ihre Rolle würde sowohl Kernfans als auch ein neugieriges Publikum anziehen, um zu sehen, ob sie eine schauspielerische Vielseitigkeit zeigen kann, die wir bisher noch nicht gesehen haben."

Laut ihm sei Sweeney längst in der Branche angekommen und habe sich einen Namen gemacht, da sie seit mindestens drei Jahren konstant im Gespräch gewesen sei. Zudem baute sich die Schauspielerin in den vergangenen Jahren eigene Unternehmen auf - ein weiteres Zeichen für ihren unabhängigen Erfolg.