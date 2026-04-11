Wird sie die neue James Bond? Regisseur von Sydney Sweeney als ikonische Spionin überzeugt
USA - Wird sie die neue James Bond? Zumindest, wenn es nach Paul Feig (63) geht - denn für ihn hat Sydney Sweeney (28) das Zeug zur Super-Spionin!
"Es gab einige coole Bond-Girls, aber komm schon, lasst sie die Super-Spionin sein, sie ist großartig", erklärte der "The Housemaid"-Regisseur gegenüber The Sun.
Es war nicht das erste Mal, dass die Schauspielerin mit dem Franchise in Verbindung gebracht wurde. Seit Monaten gibt es Gerüchte, wonach Sweeney in einem neuen 007-Film zu sehen sein könnte - auch sie selbst ist von der Idee nicht abgeneigt.
Feig fügte hinzu: "Sie ist eine der fleißigsten Personen, die ich kenne - so professionell, so klug, so gewieft. Ich denke, sie wäre eine gute Spionin."
Ein Experte erklärte: "Ich glaube, dass die Bond-Reihe mehr von Sweeney profitieren würde als umgekehrt. Ihre Rolle würde sowohl Kernfans als auch ein neugieriges Publikum anziehen, um zu sehen, ob sie eine schauspielerische Vielseitigkeit zeigen kann, die wir bisher noch nicht gesehen haben."
Laut ihm sei Sweeney längst in der Branche angekommen und habe sich einen Namen gemacht, da sie seit mindestens drei Jahren konstant im Gespräch gewesen sei. Zudem baute sich die Schauspielerin in den vergangenen Jahren eigene Unternehmen auf - ein weiteres Zeichen für ihren unabhängigen Erfolg.
Fans sind überzeugt: Sydney Sweeney würde gut in einen "Bond"-Film passen
Auch im Netz wird eine mögliche Veränderung im Bond-Universum schon länger diskutiert. Viele Fans sind von der Idee, dass die 28-Jährige eine Rolle in einem weiteren "James Bond"-Film spielt, mehr als überzeugt.
"Es gibt kaum Nachteile, öffentlich mit einem legendären Franchise wie Bond in Verbindung gebracht zu werden. Es zeigt, dass sie auf höchstem Niveau in Betracht gezogen wird, und allein diese Tatsache stärkt ihre Relevanz und Dynamik", erklärte der Experte weiter.
Dennoch wurde eingeräumt, dass Bond-Girls in der Vergangenheit oft in Schubladen gesteckt wurden, während die Darsteller des Agenten häufig bessere Karrierechancen hatten.
"Wenn Miss Sweeney die Bond-Reihe bekommt und der Film kommerziell erfolgreich sowie von Kritikern gefeiert wird, wird das ihre Karriere auf ein völlig neues Level heben."
Ob Sydney Sweeney tatsächlich die neue Bond wird oder nicht, blieb offen. Sicher ist: Die Fans hätten kein Problem damit.
Titelfoto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa