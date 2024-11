Wirre Worte von Calantha Wollny: Jetzt spricht sie plötzlich von Stalking

Neuss - Im Wollny-Drama kehrt einfach keine Ruhe ein! Nachdem sich Calantha Wollny (24) und ihr älterer Bruder Jeremy-Pascal (27) in den vergangenen Monaten immer wieder verbal angegriffen haben, redet die Skandaltochter von Silvia Wollny (59) jetzt sogar von St alking!

Calantha Wollny (24) hat mal wieder mit wirren Worten auf sich aufmerksam gemacht. © Instagram/calantha_wollny_official (Screenshot)

"Vor ein paar Tagen wurde auf einer Seite ein Foto von einem Haus mit der Nachricht 'gute Nacht' in die Story gemacht, ich war gerade zwei Stunden in der neuen Unterkunft, wir haben es niemandem gesagt, wo ich bin oder sonst was. Und ich sage euch ehrlich, das ist Stalking!", teilt sie ihren rund 70.000 Anhängern auf Instagram mit.

Was die Skandal-Schwester von Sarafina Wollny (29) letztlich tatsächlich mache, gehe niemanden und vor allem die eine Person nichts an.

Doch wen genau die 24-Jährige mit ihren wirren Worten meint, lässt sie offen. Allerdings wird vermutet, dass diese an ihren älteren Bruder gerichtet sind. Denn die Geschwister tragen seit Wochen einen heftigen Streit in den sozialen Medien aus.

Konkret geht es darum, dass die Mutter der kleinen Cataleya (5) aktuell unbedingt einen Job braucht.