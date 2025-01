Witwe zwingt Meta-Konzern in die Knie: Toter "DSDS"-Gewinner zurück auf Insta!

Alphonso Williams (†57) starb am 12. Oktober 2019 an den Folgen einer Prostata-Krebserkrankung. © Christoph Hardt/Geisler-Fotopress/dpa

Nicht nur bei seinen Angehörigen, sondern auch bei vielen Fans der RTL-Castingshow lebt die Erinnerung an den gebürtigen Amerikaner bis heute weiter. In der 14. Staffel sang Alphonso die Konkurrenz in Grund und Boden und sicherte sich ungefährdet Platz eins.

Am 12. Oktober 2019 verstarb der stets gut gelaunte 57-Jährige an den Folgen einer Prostata-Krebserkrankung. Um die Erinnerung an ihn zu bewahren, möchte seine Witwe Manuela den Instagram-Account ihres Gatten weiterbetreiben.

Dies sei sein ausdrücklicher Wunsch gewesen. Doch der Meta-Konzern, zu dem unter anderem auch Facebook gehört, verweigerte den Zugriff. Am 17. November 2022 reichte Manuela schließlich Klage gegen den Social-Media-Riesen ein.

Jetzt hat das Oberlandesgericht Oldenburg entschieden, dass die Profil-Nutzung vererbbar ist. "Frau Schreyeck-Williams konnte es gar nicht glauben. Sie war sehr emotional und hat sich sehr gefreut", erklärt ihre Anwältin Larissa Rus gegenüber RTL.