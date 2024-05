"Wurde richtig belogen": Lotto-Chico von dreister Betrügerin abgezockt

Um an seine Kohle zu kommen, tischte die unbekannte Dame dem Lotto-Millionär eine frei erfundene Geschichte auf, behauptete ihre gesamte Familie verloren zu haben.

Chico mit seiner Partnerin Candice (36). © Screenshot/Instagram/chico_lottomillionaer

Leider war das nicht das einzige negative Erlebnis, das Chico hatte. Sogar Lottoscheine sollte er für andere ausfüllen. Doch da setzt der 43-Jährige Grenzen: "Wo fängt das an, wo hört das auf? Entweder ich mache für alle Lottoscheine oder für keinen."

Er selbst hat mit dem Lotto spielen noch nicht gänzlich abgeschlossen. Laut der Bild gab der einstige Glückspilz zuletzt 3700 Euro pro Monat für Lottoscheine aus! Er habe das Gefühl, "dass da nochmal was kommt".

Und in Sachen Liebe? Da hat Chico ebenfalls ein glückliches Händchen, denn seit einer Weile ist er mit seiner Partnerin Candice Newgas (36) liiert. Im Sommer will das Paar eine romantische Heißluftballonfahrt in der Türkei machen.

Um Geld brauchen sich die beiden zum jetzigen Zeitpunkt jedenfalls keine Gedanken zu machen.