Inmitten von Haien: Metallica-Frontmann stellt seiner Adriana die Fragen aller Fragen

Los Angeles (USA) - Das ist ein Antrag, den man ganz sicher nicht vergisst: Metallica-Frontmann James Hetfield (62) will seine Adriana Gillett (46) zur Frau nehmen. Die Fragen aller Fragen hat er ihr inmitten von Haien gestellt.

James Hetfield (62) und Adriana Gillett (46) haben sich unter Wasser verlobt! © Screenshot/Instagram/metallica

Mit dem Unterwasser-Antrag hat Hetfield die Latte für alle weiteren Liebesbeteuerungen ziemlich hochgelegt!

Derr Sänger postete auf dem Instagram-Account seiner Band ein Bild, das ihn und seine Angebetete kurz nach dem Antrag zeigt.

Auf dem Schnappschuss sieht man das frisch verlobte Paar mit Taucheranzug und Schwimmbrillen, während der 62-Jährige einen Zettel mit den Worten "Willst du mich heiraten?" in die Kamera hält.

Seine Adriana hält dabei die Schachtel mit dem Verlobungsring in der rechten Hand, mit der anderen reckt sie begeistert den Daumen in die Höhe.

"Sie hat ja gesagt!", heißt es unter dem Beitrag.