Inmitten von Haien: Metallica-Frontmann stellt seiner Adriana die Fragen aller Fragen
Los Angeles (USA) - Das ist ein Antrag, den man ganz sicher nicht vergisst: Metallica-Frontmann James Hetfield (62) will seine Adriana Gillett (46) zur Frau nehmen. Die Fragen aller Fragen hat er ihr inmitten von Haien gestellt.
Mit dem Unterwasser-Antrag hat Hetfield die Latte für alle weiteren Liebesbeteuerungen ziemlich hochgelegt!
Derr Sänger postete auf dem Instagram-Account seiner Band ein Bild, das ihn und seine Angebetete kurz nach dem Antrag zeigt.
Auf dem Schnappschuss sieht man das frisch verlobte Paar mit Taucheranzug und Schwimmbrillen, während der 62-Jährige einen Zettel mit den Worten "Willst du mich heiraten?" in die Kamera hält.
Seine Adriana hält dabei die Schachtel mit dem Verlobungsring in der rechten Hand, mit der anderen reckt sie begeistert den Daumen in die Höhe.
"Sie hat ja gesagt!", heißt es unter dem Beitrag.
Adriana Gillett sagt unter Wasser ja zu Metallica-Frontsänger James Hetfield
Auch seine zukünftige Braut teilte das Bild auf ihrem Instagram-Account und postete dazu die Nahaufnahme eines Walhais.
Obendrein verriet sie, dass der Frontsänger sie mit dem Antrag ausgerechnet an ihrem Geburtstag, dem 13. März, überraschte. "Schwimmen mit Walhaien an einem Freitag, den 13.", schreibt Gillett.
Für die 46-Jährige sei es der einzigartigste, außergewöhnlichste und romantischste Antrag, den jemand mit dem Sternzeichen Fische bekommen könnte. "In einem Meer voller Fische haben wir einander gefangen."
Für James Hetfield wird es bereits die zweite Ehe. Im Jahr 1997 heiratete er Francesca Tomasi, mit der er drei gemeinsame Kinder hat.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/metallica / THEO WARGO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP