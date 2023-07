Jannik schießt nach Date gegen Ex Yeliz Koc: "loyaler als die Maus davor"

Hannover/Schwalmtal - Nach der Trennung von Bachelor-Babe Yeliz Koc (29) scheint sich " Make Love, Fake Love "-Gewinner Jannik Kontalis (27) wieder in eine neue Frau verguckt zu haben.

Denn in seiner Fragerunde konnte er sich einen Seitenhieb in ihre Richtung nicht verkneifen ...

Klingt so, als hätte Jannik schon wieder ordentlich Schmetterlinge im Bauch - doch so ganz abgeschlossen scheint er mit seiner Ex-Freundin Yeliz Koc dann doch noch nicht zu haben.

Außerdem deutete Jannik an, dass sich da schon etwas Ernsteres anbahnen könnte: "Eigentlich solltet ihr ja wissen, dass ich keine halben Sachen mache." Er würde deshalb nie von einem Date sprechen, wenn er sich nicht schon ziemlich sicher dabei wäre. Das unterstrich er noch mit den Worten: "100% wifey material".

Doch damit nicht genug: In einer anschließenden Fragerunde verriet er auf die Nachfrage eines Fans auch, dass sein Date "sehr sehr gut" gelaufen sei. Dazu postete er ein Herz-Emoji.

Am Wochenende meldete er sich mit einem Autositz-Selfie bei seinen rund 177.000 Instagram-Followern und schrieb: "Hab mich gestern gar nicht bei euch gemeldet - hatte ein Date hahaha."

"Hoffentlich ist das Wifey Material ehrlicher und loyaler als die 'Maus' davor", schrieb ihm ein weiterer Follower in dem Q&A. Und Jannik antwortete mit harten Worten: "Glaube jeder Mensch ist ehrlicher und loyaler als die Maus davor." Autsch!

Yeliz Koc hüllt sich derweil in goldenes Schweigen: Auch nachdem Jannik Kontalis angekündigt hatte, in einem Podcast die ganze Wahrheit über seine vergangene Beziehung auspacken zu wollen, äußerte sich die 29-Jährige nur ganz dezent zu den Aussagen ihres Ex - und wurde dafür von ihren Followern gefeiert.

Sie genoss derweil das Wochenende an der Seite von anderen "Make Love, Fake Love"-Kandidaten, darunter auch Max Bornmann (25), der sich in der Show ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Jannik geleistet hatte.