Neuer Rosenkrieg? So reagiert Yeliz Koc auf die Enthüllungen ihres Ex!

Wer da natürlich kein Wörtchen mehr mitzureden hat: Yeliz Koc. Doch wie reagiert die 28-Jährige auf die angekündigten Enthüllungen ihres Ex?

Insgesamt sollen zunächst sechs Folgen veröffentlicht werden, danach solle es mit anderen Themen weitergehen, so Jannik weiter in seiner Ankündigung.

Eine erste Folge ging am Wochenende bereits online - allerdings können sich diese nur zahlende Abonnenten des Dienstes "Patreon" zu Gemüte führen.

Nach einem ersten Countdown in seiner Instagram -Story veröffentlichte er zunächst einen denkbar dramatischen Trailer, um seinen neuen Podcast anzukündigen. Darin wolle er über seine Erlebnisse im vergangenen Jahr und die Zeit bei " Make Love, Fake Love " sprechen, so Jannik.

Denn Jannik kündigte am Wochenende in einem dramatischen Video an, "die Wahrheit" über seine Beziehung zu dem Ex- Bachelor -Babe auspacken zu wollen.

Ganz still blieb es dazu in ihrer Story nicht. Denn dort waren wenig später bereits folgende Worte zu lesen: "Der einzige Weg, gegen einen Manipulator zu gewinnen, besteht darin, nicht mitzuspielen." Und in einer weiteren Story postete Yeliz ein Bild von zwei identischen Weltkugeln mit den Worten: "Die Erde vor und nach deiner Meinung."

Damit reagiert sie wohl auf die Worte von Jannik, der wenig zuvor noch zu seinem Projekt erklärt hatte: "Das ist nur meine Meinung."

Klingt so, als wolle sich das Bachelor-Babe an diesem erneut aufkeimenden Rosenkrieg nun nicht mehr beteiligen. Zu wünschen wäre es - denn auch ihre Fans haben offenbar keine Lust mehr auf ein neues Jannik-Yeliz-Drama.

"Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, mach weiter so!", "So gut, dass du einfach schweigst - gib dir den Kindergarten nicht" und "Keine Plattform geben", heißt es etwa in den Kommentaren zu Yeliz' aktuellstem Instagram-Selfie.