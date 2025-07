Nach Jimi Blues Gefängnis-Post: Yeliz reagiert mit emotionaler Fotobotschaft

Hannover - Ein öffentlicher Dank aus dem Gefängnis, eine emotionale Reaktion via Instagram und schließlich vielsagende Fotos von Yeliz Koc (31). Die jüngsten Entwicklungen rund um Jimi Blue Ochsenknecht (33) werfen viele Fragen auf.

Alles in Kürze

Für die Unterstützung seiner Ex fand er bewegende Worte, denn sie hatte die offene Summe ohne zu zögern beglichen, obwohl er sie nicht darum gebeten hatte: "Der größte Dank aber geht an Yeliz."

Er sprach von einem "großen Missverständnis" und reflektierte seine Fehler. Er habe vieles getan, was "nicht vorbildlich" gewesen sei, so der 33-Jährige. Besonders schwer fiel ihm der fehlende Kontakt zu seiner kleinen Tochter Snow (3) und und ihrer Mutter.

Aus der Untersuchungshaft heraus hat sich der Sohn von Natascha Ochsenknecht (60) am Dienstag mit einer ausführlichen Botschaft via Instagram gemeldet.

Doch das reichte nicht aus, um die Behörden zu besänftigen. Der 33-Jährige sitzt wegen Fluchtgefahr aktuell in Auslieferungshaft.

Wegen einer offenen Hotelrechnung von rund 14.000 Euro aus dem Jahr 2021 geriet der Schauspieler mit der Justiz in Konflikt. Seine Ex Yeliz übernahm schließlich die Kosten.

In der Vergangenheit äußerte Yeliz sich häufig kritisch über Jimi Blue und seine Verantwortung als Vater. © Fotomontage: Instagram/yelizkoc

Nur wenige Stunden nach dem Gefängnis-Statement ihres Ex teilte sie eine Reihe von Fotos auf Instagram. Keine langen Erklärungen, kein Kommentar, aber: Die Bildsprache spricht Bände!

Zu sehen ist Jimi unter anderem mit seiner Tochter Snow.

Zuvor kommentierte die 31-Jährige in ihrer Instagram-Story die Message des Promi-Sohns: "Unsere Tochter trägt dein Blut in sich. Also sind wir Familie. Und für meine Familie bin ich immer da."

Ob der Gefängnisaufenthalt ein Umdenken bei dem "Wilde Kerle"-Star bewirkt?