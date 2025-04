"Nachfrage so gering": Yvonne Catterfeld sagt Konzerte in Dresden und Leipzig ab!

Donnerstagnachmittag sagte Yvonne Catterfeld (45) die Konzerte in Leipzig und Dresden über Instagram ab. © Screenshot/Instagram/yvonne_catterfeld_offiziell

"Ich freue mich sehr auf diese Shows", beginnt die Sängerin am Donnerstag ein Statement auf Instagram.

Was folgt, sind schlechte Nachrichten - vor allem für diejenigen, welche sich auf die beiden Konzerte in Leipzig am 23. Mai und in Dresden am 25. Mai gefreut haben.

Dort "war die Nachfrage bisher leider so gering, dass sich die entstehenden Kosten bei weitem nicht decken lassen und ich als Künstlerin bei dieser Tour draufzahlen muss", so Catterfeld.

Die Fixkosten seien einfach zu hoch und die Sängerin will diese finanzielle Belastung nicht einfach auf ihre Fans umladen.

Schweren Herzens hat sie sich also dazu entschieden, die Konzerte abzusagen. "Ich bedauere sie sehr", ärgert sich die 45-Jährige in ihrer Story. Die bereits gekauften Tickets könnt Ihr einfach zurückgeben und bekommt daraufhin Euer Geld wieder.