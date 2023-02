Zwei Jahre nach Trennung von Oliver Wnuk: Yvonne Catterfeld ist wieder vergeben!

Bei den Bad Hersfelder Festspielen wird Sängerin Yvonne Catterfeld (43) im August dieses Jahres auftreten. © Thomas Frey/dpa

Seit einigen Monaten gibt es offenbar einen neuen Mann im Leben der Schauspielerin, wie sie der Bild am Sonntag im Interview verriet.

Die Musikerin hatte Ende 2021 die Trennung von Schauspieler Oliver Wnuk (47) bekannt gegeben - nach 14 Jahren Liebe und einem gemeinsamen Kind. Allerdings gingen die beiden zu dem Zeitpunkt schon längere Zeit getrennte Wege. Durch den gemeinsamen Sohn Charlie (8) wird es ein Leben lang trotzdem eine Verbindung geben.

In den knapp zwei Jahren nach der Trennung scheint kein neuer Partner eine Rolle gespielt zu haben. Bis jetzt. Die gebürtige Erfurterin, die in Berlin wohnt, plauderte nun bei der "Bild" die schönen Neuigkeiten aus.

Bei der "Blue Hour" von Degeto und ARD bei der Berlinale machte die 43-Jährige ihre neue Liebe öffentlich: "Ich bin schon seit längerer Zeit wieder in einer Beziehung", sagt sie dem Blatt.

Wieso das Liebesglück jetzt erst preisgegeben wird? Bisher sei die ehemalige "The Voice of Germany"-Jurorin einfach nicht danach gefragt worden, ein Geheimnis wolle sie nicht daraus machen.

Was aber nicht verraten wird, ist der Name des neuen Lebenspartners. Denn im Gegensatz zu ihrem Ex-Mann Oliver Wnuk steht ihr Neuer nicht in der Öffentlichkeit.