Zauberhafte Baby-News: Dieser "Harry Potter"-Star wird bald zum ersten Mal Mama!

Die britische Schauspielerin Bonnie Wright (32) und ihr Mann Andrew Lococo erwarten ein Kind! © instagram.com/thisisbwright

Via Instagram verkündete die Schauspielerin am gestrigen Freitag, dass sie und ihr Ehemann Andrew Lococo Eltern werden.

Dazu postete die 32-Jährige zwei Bilder von sich und dem künftigen Papa - die beiden stehen in der wilden Natur Kaliforniens und unter Bonnies braunem Kleid ist bereits eine kleine Babybauch-Wölbung zu erkennen.

Unter den Schnappschüssen erklärt die Britin ganz fröhlich: "Wir bekommen ein Baby! Ich bin so aufgeregt, dieses wunderschöne Land mit ihm zu teilen. Was für eine wilde und erdende Erfahrung die Schwangerschaft ist - ich verändere mich, um neuem Leben Platz zu machen."

Andrew und sie könnten es kaum erwarten, ihr Kind bald zu treffen und noch dieses Jahr Eltern zu werden. Und dann wird die einstige Hollywood-Hexe noch ein wenig zauberhaft.

In Bezug auf einen Regenbogen-Lichtstreifen, der auf den Fotos zu sehen ist, schreibt sie: "Es fühlt sich so an, als würde unser Baby mit dem Regenbogen über meinem Bauch schon mal Hallo sagen!"