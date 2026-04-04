Gina ganz offen: "Schumi"-Tochter spricht erstmals über die Folgen des Ski-Unfalls

Gordonville (USA) - Der Ski-Unfall von Michael Schumacher (57) am 29. Dezember 2013 stellte das Leben seiner Familie völlig auf den Kopf. In einer ZDF-Doku spricht Tochter Gina (29) jetzt erstmals über die schwere Zeit danach!

Gina Schumacher (29, r.) und Mama Corinna (57) gewähren in einer neuen ZDF-Doku exklusive Einblicke in ihre Leidenschaft zum Pferdesport. © Marius Becker/dpa

Das Machwerk mit dem Titel "Pferdestärke – Die Welt der Gina Schumacher" ist ab 17. April online und in der App des Senders zu sehen. Einen Monat später, am 17. Mai, wird es dann auch im linearen TV ausgestrahlt (17.15 Uhr).

In der Doku gewährt die 29-Jährige, die im Westernreitsport zur absoluten Weltelite gehört, einen exklusiven Einblick in ihre große Leidenschaft. Auch Mama Corinna (57) ist darin zu sehen. Sie zählt weltweit zu den erfolgreichsten Züchterinnen.

Ginas Weg an die Spitze ihres Sports ist eng mit dem Schicksal ihres Vaters verknüpft. Wie "Bild" berichtet, spricht sie in einer Szene zum ersten Mal darüber, wie schwer die Zeit nach dem Unfall für sie gewesen ist. Halt fand sie vor allem in ihren Tieren.

"Nach Papas Unfall habe ich mich da wirklich reingehangen, weil ich musste irgendwas machen. Die Pferde waren schon immer wichtig. Aber seitdem sind sie wirklich ... also ich könnte ohne Pferde nicht. Die haben mir geholfen, das alles durchzustehen", gesteht sie.

Inzwischen ist die Wahl-Amerikanerin mehrfache Weltmeisterin in der Disziplin "Reining". Im Sommer 2025 gewann sie beim Heimspiel auf der Schumi-Ranch in Givrins (Schweiz) WM-Titel im Einzel und mit der Mannschaft. Auch das zeigt die Doku.