Gina ganz offen: "Schumi"-Tochter spricht erstmals über die Folgen des Ski-Unfalls
Gordonville (USA) - Der Ski-Unfall von Michael Schumacher (57) am 29. Dezember 2013 stellte das Leben seiner Familie völlig auf den Kopf. In einer ZDF-Doku spricht Tochter Gina (29) jetzt erstmals über die schwere Zeit danach!
Das Machwerk mit dem Titel "Pferdestärke – Die Welt der Gina Schumacher" ist ab 17. April online und in der App des Senders zu sehen. Einen Monat später, am 17. Mai, wird es dann auch im linearen TV ausgestrahlt (17.15 Uhr).
In der Doku gewährt die 29-Jährige, die im Westernreitsport zur absoluten Weltelite gehört, einen exklusiven Einblick in ihre große Leidenschaft. Auch Mama Corinna (57) ist darin zu sehen. Sie zählt weltweit zu den erfolgreichsten Züchterinnen.
Ginas Weg an die Spitze ihres Sports ist eng mit dem Schicksal ihres Vaters verknüpft. Wie "Bild" berichtet, spricht sie in einer Szene zum ersten Mal darüber, wie schwer die Zeit nach dem Unfall für sie gewesen ist. Halt fand sie vor allem in ihren Tieren.
"Nach Papas Unfall habe ich mich da wirklich reingehangen, weil ich musste irgendwas machen. Die Pferde waren schon immer wichtig. Aber seitdem sind sie wirklich ... also ich könnte ohne Pferde nicht. Die haben mir geholfen, das alles durchzustehen", gesteht sie.
Inzwischen ist die Wahl-Amerikanerin mehrfache Weltmeisterin in der Disziplin "Reining". Im Sommer 2025 gewann sie beim Heimspiel auf der Schumi-Ranch in Givrins (Schweiz) WM-Titel im Einzel und mit der Mannschaft. Auch das zeigt die Doku.
Corinna Schumacher erinnert sich an Gespräch mit Michael zurück
Über ihre Erfolge sagt Gina: "Ich bin dankbar, dass ich das so machen kann. Weil das ja nicht selbstverständlich ist. Das haben meine Eltern mir ermöglicht. Deshalb war mir immer wichtig, dass ich […] hart arbeite. Dafür, dass ich das dann so gut, wie ich kann, mache."
Auch Mama Corinna ist mächtig stolz auf ihren Sprössling. "Michael hat mal zu mir gesagt, da war Gina zehn: Die Gina wird viel besser sein als du", erinnert sich die Ehefrau an ein Gespräch mit dem siebenmaligen Formel-1-Champion zurück.
Zur Begründung habe Michael ihr damals erklärt: "Weil sie egoistischer ist. Wenn du Sportler bist, musst du in gewisser Weise egoistisch sein. Und das ist super. Sonst wirst du nichts. Heute denke ich: Der hat so recht gehabt."
Seit seinem verhängnisvollen Unfall in den französischen Alpen, bei dem er sich ein schweres Schädel-Hirn-Trauma zuzog und sogar ein halbes Jahr im Koma lag, lebt der ehemalige Rennfahrer von der Außenwelt abgeschottet.
Titelfoto: Bildmontage: Marius Becker/dpa, Fredrik von Erichsen/dpa