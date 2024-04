Zendaya bekommt Ärger mit der Polizei – so hat ihr Tom sie vor einer Strafe gerettet!

Los Angeles (Kalifornien/USA) - An jeder Ecke warten Paparazzi, auf den Straßen wird man ständig erkannt, überall wollen Fans Fotos machen. Berühmt zu sein bringt neben allerlei Vorteilen auch so einige Bürden mit sich, die für viele Stars und Sternchen durchaus belastend sein können. Wie Zendaya (27) nun jedoch in einem Interview berichtete, können auch negativen Seiten manchmal ganz zu ihren Gunsten ausfallen.