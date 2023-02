"Zerplatzte Träume": Influencerin meldet sich nach Geburtsdrama endlich zu Wort

Die Influencerin Ann-Vivien (30) hat die Geburt endlich überstanden: Mutter und Kind sind wohlauf. © Screenshot Instagram/annvivien (Bildmontage)

Am Ende durften sie endlich ihren kleinen Sohn in den Händen halten. Doch bis dahin war es ein ganz schön schwerer Weg, wie sie nun bei Instagram berichtete.

"Viele Tränen. Ein paar zerplatzte Träume", schrieb Ann-Vivien zu dem Foto, auf dem sie im Krankenhaus-Bett sitzend ihr Neugeborenes im Arm hält, den anderen Arm hat sie zur Siegerfaust ausgestreckt.

Denn: Eigentlich sollte ihr Baby in einem Geburtshaus in Hamburg auf die Welt kommen. Davon hatte die Bloggerin ihren Followern in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder berichtet und vorgeschwärmt. Doch ihr Sohnemann hatte da offenbar ganz andere Pläne.

Nach stundenlangen Wehen ging es für die Eltern schließlich doch ins Krankenhaus. "Eine erfolgreiche Einleitung. Und 14 Stunden Wehen (am Stück, die davor zähl ich mal nicht) haben mich schlussendlich dann zu meinem Sohn gebracht", berichtete Ann-Vivien weiter.

Die ganze Zeit mitgezittert hatte auch ihre beste Freundin Melissa (29) von "Hochzeit auf den ersten Blick" (HadeB).

Auch sie hatte sich zwischendurch besorgt in ihrer Instagram-Story gemeldet und gehofft, dass Ann-Viviens Traum von einer Entbindung im Geburtshaus vielleicht doch noch wahr werden würde.