TV-Star macht sich Sorgen um sein Baby: "Es wird immer schlimmer"

In seiner Story berichtete der Ehemann von Schauspielerin Pia Tillmann (39) jüngst davon, eine hartnäckige Erkrankung bei seinem Sprössling nicht in den Griff zu bekommen. Dabei geht es um den Allerwertesten des kleinen Dreikäsehochs.

"Er hat immer noch einen sehr wunden Po und irgendwie wird es nicht besser. Der Arme hat Schmerzen und auch das Wickeln wird immer schlimmer", offenbarte Zico gegenüber seinen rund 215.000 Followern.

Weiter gab der Ex-"Bachelorette"-Kandidat unverblümt zu, dass es für ihn und seine Frau eine sehr belastende Situation sei, ihren gemeinsamen Sohn so leiden zu sehen und ihm nicht helfen zu können. Also suchte er mit seinem Nachwuchs kurzerhand den Onkel Doktor auf.

Nach dem Besuch beim Kinderarzt meldete sich Zico erneut in seiner Story zu Wort und erklärte, dass Pepe jetzt erst einmal eine neue Creme verschrieben bekommen habe, um sein akutes Leiden zu lindern.