Zum Todestag von FC-Legende "Mucki" Banach (†24): So rührend denkt Sohn Zico an seinen Papa

Köln - Harte Schale, ganz weicher Kern! So ist der neueste, herzergreifende Post von Zico Banach (34) an seinen verstorbenen Papa zu interpretieren.

Im März 2023 waren Zico und Mama Claudia beim FC-Benefizspiel für Maurice "Mucki" Banach. © IMAGO / Herbert Bucco

Mit insgesamt zehn Fotos aus jüngerer Vergangenheit lässt der Ehemann von TV-Darstellerin Pia Tillmann (39) FC-Legende und Papa Maurice (†24) in den sozialen Medien hochleben.

"Hallo Papa, heute bist du schon 34 Jahre nicht mehr da ... aber ich möchte dir trotzdem etwas sagen und hoffe, dass du das hier liest", schreibt Zico zum Start der Fotostrecke.

Darin zu sehen: etliche Meilensteine des Realitystars. "Am 21. März 2024 hat das Leben mir einen gesunden Sohn geschenkt und mich zum glücklichsten Menschen im Universum gemacht."

Außerdem spricht Zico über seine Liebe zu TV-Bekanntheit Pia Tillmann (39). "Ich bin jetzt verheiratet und habe nicht nur wundervolle Kinder, sondern auch eine wundervolle Frau an meiner Seite", textet der Kölner zu einem Knutschfoto mit seiner besseren Hälfte.