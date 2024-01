Zoll versteigert Platin-Platte von Arafat Abou-Chaker für Wahnsinns-Summe

Clan-Boss Arafat Abou-Chaker (47) muss sich von einigen Schmuckstücken trennen. © Annette Riedl/dpa

Der Berliner Clan-Boss wird sich in absehbarer Zeit erneut von der einen oder anderen Habseligkeit aus seinem früheren Leben trennen müssen. So endet eine Auktion des Berliner-Zolls bereits in zwei Tagen. Bereits vor ein paar Monaten wurden die ersten privaten Gegenstände versteigert.

Laut "Bild" haben Interessenten bis zum Freitag um 9 Uhr noch die Möglichkeit, eine Platin-Schallplatte zu ersteigern. Über den Award durfte sich der 47-Jährige im Jahr 2008, damals noch als Manager von Rapper Bushido (45) aktiv, freuen. 200.000 Tonträger wurden damals verkauft.

Mittlerweile ist das Tischtuch zwischen den beiden ehemaligen Geschäftspartner mehr als nur zerschnitten und beide reden nur noch über Anwälte miteinander.

Wer sich die Schallplatte sichern möchte, der muss sehr tief in die Tasche greifen. Das aktuelle Gebot steht bei schlappen 14.800 Euro. Wer mitbieten möchte, kann dies auf der Seite der Zoll-Auktion tun. Insgesamt wurden für die Platte bislang stolze 77 Gebote abgegeben.