Zu viel Party? St. Paulis Kapitän kann an eigener Hochzeit nicht teilnehmen

Hamburg - Für Jackson Irvine (31) könnte es gerade nicht besser laufen: Der Kapitän des FC St. Pauli hat am Sonntag maßgeblich dazu beigetragen, dass seine Mannschaft nach 13 Jahren wieder in die Bundesliga aufgestiegen ist. Gekrönt werden sollte sein Glück mit seiner eigenen Hochzeit am heutigen Dienstag – daraus wurde jedoch nichts.