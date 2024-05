St. Pauli steigt in die Bundesliga auf und startet große Party am Millerntor

Der FC St. Pauli kehrt nach seinem Sieg am Sonntag gegen den VfL Osnabrück in die Bundesliga zurück. Das Aufstiegsspiel der Kiezkicker im TAG24-Liveticker!

Von Bastian Küsel, Florian Mentele, Alice Nägle

Hamburg - Nach 13 Jahren sind die Kiezkicker zurück im deutschen Oberhaus! Schon ein Punkt hätte dem FC St. Pauli am Sonntag gegen den VfL Osnabrück gereicht, um in die Bundesliga aufzusteigen. Doch die Boys in Brown schossen sich mit 3:1 zurück in die Erstklassigkeit.

Nach dem 3:1-Sieg gegen Osnabrück präsentierten sich die Aufstiegshelden des FC St. Pauli auf der Tribüne im Millerntor-Stadion und feierten mit ihren Fans. Beim Erzrivalen im Volksparkstadion wollte es vor einer Woche noch nicht klappen und auch die Störche aus Kiel hatten die Kiezkicker am Samstagabend gegen Fortuna Düsseldorf nicht gleich mit in die Beletage geflogen. Nach den Toren von Oladapo Afolayan (2x) und Marcel Hartel durfte die große Aufstiegsparty eben nun am heimischen Millerntor steigen. Unmittelbar nach dem Abpfiff rannten Tausende Fans auf den Rasen und verwandelten das Stadion in ein Tollhaus - die Feierlichkeiten dürften bis tief in die Nacht andauern.

Liveticker zur großen St.-Pauli-Aufstiegsparty zum Nachlesen

Nach dem Spiel: Nachdem es alle Spieler und Funktionäre in die Kabine geschafft hatten, präsentieren sich die Aufstiegshelden aktuell auf der Tribüne. Unter anderem heizen Philipp Treu und Oke Göttlich den Fans ordentlich ein - der endgültige Startschuss zur großen Party!

Stimmen nach dem Spiel: Top-Scorer Marcel Hartel ist überglücklich: "Wir haben unseren Traum realisiert. Wir haben eine großartige Saison gespielt und sind eine Einheit. Das haben wir Woche für Woche gezeigt. Jetzt nehmen wir das Millerntor auseinander." Zu seiner Zukunft erklärte der Edeltechniker: "Ich weiß noch nicht, wie es weitergeht. Ich bin glücklich hier, daraus habe ich nie ein Geheimnis gemacht. Aber wir werden sehen, was passiert."

Stimmen nach dem Spiel: Auch Hamburgs Sportsenator Andy Grote (SPD) gratuliert. Auf X schreibt der Politiker: "Das, was der Verein an Substanz über Monate u. Jahre aufgebaut hat, verspricht großes Potenzial, um erstmals längerfristig in der Bundesliga bestehen zu können. Glückwunsch an Mannschaft, Trainer u. das gesamte Team!"

Stimmen nach dem Spiel: Hauke Wahl ringt um Worte: "Ich realisiere das Ganze noch nicht so ganz, brauchte eben auch ein paar Minuten in der Kabine. Man hat sich das vorgestellt, aber es ist gerade unbeschreiblich. Gerade als gebürtiger Hamburger ist das etwas ganz Besonderes."

Stimmen nach dem Spiel: St.-Pauli-Sportchef Andreas Bornemann blickt bereits voraus: "Die Bundesliga ist großartig, aber auch ein richtiges Brett. Wir müssen noch härter arbeiten, es wird eine riesige Herausforderung. Wir freuen uns aber extrem darauf."

St.-Pauli-Kapitän Jackson Irvine nach dem Aufstieg: "Das ist unglaublich!"

Stimmen nach dem Spiel: Jackson Irvine ist komplett von der Rolle: "Ich habe so etwas noch nie erlebt. Ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht. Jeder hier verdient das so sehr. Das ist unglaublich! Ich werde mir ein Aufstiegstattoo stechen lassen."

St.-Pauli-Kapitän Jackson Irvine wurde nach dem Spiel wie Trainer Hürzeler auf Schultern durchs Millerntor getragen © Christian Charisius/dpa

Stimmen nach dem Spiel: Auch Präsident Göttlich kann nicht darauf verzichten, den HSV auf die Schippe zu nehmen: "Glückwunsch an Holstein Kiel. Glückwunsch auch an Lewis Holtby und Fiete Arp, dass sie einen Verein gefunden haben, mit dem sie aufsteigen." Beide Spieler liefen einst für die Rothosen auf.

Stimmen nach dem Spiel: FCSP-Präsident Oke Göttlich ist beseelt: "Wir haben so lange gekämpft. Was wir geschafft haben, ist für diesen Standort so besonders. Das ist eine großartige Leistung von allen."

Stimmen nach dem Spiel: Auch Eric Smith ist überglücklich: "Ich kann es nicht beschreiben. Wir haben so hart dafür gearbeitet. Ich bin super stolz auf die Jungs. Das ist einhundert Prozent der beste Tag meiner Karriere." Auf die Frage, ob der Schwede auch in der kommenden Saison am Millerntor aufläuft, antwortet er: "Ich hoffe es."

Stimmen nach dem Spiel: Nach dem perfekten Aufstieg lässt es sich Hürzeler nicht nehmen, gegen den HSV zu sticheln. "Nächste Saison werden wir wahrscheinlich keine Probleme beim Aufwärmen haben. Beim Stadtderby in der vergangenen Woche war es zu einer Rudelbildung gekommen.

Party aus dem Rasen: St.-Pauli-Coach Fabian Hürzeler wird nach dem Aufstieg auf den Schultern getragen. © Christian Charisius/dpa

Stimmen nach dem Spiel: Nach seiner Ehrenrunde durchs Stadion gibt Hürzeler sein erstes Interview als Aufstiegscoach: "Das ist unbeschreiblich. Wir konnten den Fans etwas für die wahnsinnige Unterstützung in der gesamten Saison zurückgeben. Ich bin einfach nur happy für die Stadt, für den Verein und die Fans." Kurz darauf wird das Interview gecrasht und der 31-Jährige mehrfach in die Luft geworfen.

Nach dem Spiel: Was für Szenen am Millerntor: Coach Fabian Hürzeler wird auf Schultern über den Rasen getragen, feiert ausgelassen den Aufstieg.

Fazit: Nach einem dominante Auftritt von der Hürzeler-Elf, ist der FC St. Pauli erstmalig seit 13 Jahren zurück in der ersten Bundesliga. Nach einem Doppelpack von Oladapo Afolayan schoss Marcel Hartel das 3:0 und machte damit den Aufstieg der Kiezkicker perfekt. Am Ende kassierten sie durch einen Foulelfmeter in der Nachspielzeit zwar das 3:1 - die Freude ist dadurch aber auf keinen Fall geringer! Die Fans stürmen den Platz.

Aufstiegsparty im Millerntor-Stadion: Unmittelbar nach dem Abpfiff stürmten die St.-Pauli-Fans den Rasen. © Christian Charisius/dpa

Kiezkicker nach 13 Jahren zurück in der Bundesliga: Fans stürmen den Rasen!

90.+2 Minute: Abpfiff! Die FCSP-Fans stürmen den Platz und feiern die Rückkehr in die Bundesliga nach 13 Jahren! Ein historischer vorletzter Spieltag für die Kiezkicker endet! 90. +1 Minute: Spielstand 3:1! Lars Kehl trifft für Osnabrück. 89. Minute: Der Referee gibt kurz vor Schluss Foul-Elfmeter für die Lila-Weißen. 87. Minute: Die Fans bereiten trotz vorheriger Stadion-Ansage einen Platzsturm vor. 84. Minute: Beide Torschützen dürfen gehen. Sie werden mit tosendem Applaus von den Rängen verabschiedet. Die Fans feiern bereits ausgelassen. Für Marcel Hartel kommt Aljoscha Kemlein und Oladapo Afolayans Platz nimmt Carlo Boukhalfa ein. 82. Minute: Nach einer zurückhaltenderen Phase der Lila-Weißen, holen sie sich nochmal einen Eckball raus. Ungefährlich: Die Kiezkicker klären.



Marcel Hartel schießt die Kiezkicker mit dem 3:0 weiter Richtung Liga Eins!

Marcel Hartel schießt die Kiezkicker in der 68. Minute zur 3:0-Führung und damit geradeaus Richtung Aufstieg in die Bundesliga. © Christian Charisius/dpa

72. Minute: Zweiter Wechsel bei St. Pauli. Eric Smith verlässt für David Nemeth den Platz. Ob der Gelb-Verwarnte sauer auf Trainer Fabian Hürzeler ist? Bei seiner Auswechslung jedenfalls schrie er dem 31-Jährigen ins Gesicht. Nach Freude sah es nicht aus. 68. Minute: Marcel Hartel schießt die Kiezkicker zur 3:0-Führung! Die Fans feiern auf den Rängen bereits den Aufstieg! 65. Minute: Trotz des 2:0-Rückstandes bebt auch der Gästeblock. Die Fans zünden Pyros.

Afolayan schlägt erneut zu und holt die 2:0-Führung für den FCSP!

58. Minute: TOR FÜR ST. PAULI! Die Hausherren holen sich mit einem Treffer von Oladapo Afolayan die verdiente 2:0-Führung!

Ekstase am Millerntor: Oladapo Afolayan (r.) hat soeben zum 2:0 für St. Pauli getroffen. © Alex Heimken/dpa

57. Minute: Erster Wechsel bei FCSP. Lars Ritzka verlässt für Adam Dzwigala den Platz. 56. Minute: Nächste Ecke für die Hausherren, nach ein Angriff von Elias Saad von den Gäste unterbunden wurde. 53. Minute: Erster Eckball für die Boys in Brown in der zweiten Hälfte. Hartel schießt - doch die Lila-Weißen retten mit dem Kopf. Eine zweite Ecke folgt, doch geht ins Aus. Es gibt Abstoß. 50. Minute: Die Kiezkicker spielen nun mutig nach vorne auf die eigene Fankurve. Eine Flanke von Kapitän Jackson Irvine kommt etwas zu schräg - keine Torgefahr. 45. Minute: Anpfiff zweite Hälfte - beide Teams kommen ohne Wechsel zurück auf den Platz.

Zur Pause führen die Kiezkicker verdient mit 1:0. © Alex Heimken/dpa

Der FC St. Pauli dominiert und führt verdient zur Halbzeit

Halbzeitfazit: In der ersten Hälfte dominieren die Hausherren klar und gehen verdient mit 1:0 in die Kabinen. St. Pauli hat mehr und vor allem bessere Chancen. Und trotzdem: Der VfL will alles andere als aufgeben - die Lila-Weißen versuchen den Ball zu erobern und Konter immer wieder auszuspielen. Würde es bei diesem Spielstand bleiben, spielt der FC St. Pauli in der kommenden Saison erstklassig.

45 + 1: Eine Minute gab es obendrauf. Der Halbzeit-Pfiff ertönt. 45. Minute: Erste gefährliche Szene für Keeper Nicola Vasiilj. Der Torhüter kann die Kugel aber in letzter Sekunde abfangen. 42. Minute: Kurz vor der Pause gestaltet sich das Duell eher weniger spannend. St. Pauli hat die Oberhand und versucht sich mit einem Schuss durch Johannes Eggestein an einem 2:0 - jedoch ohne Erfolg. 34. Minute: St. Pauli setzt sich bislang mit 65 Prozent Ballbesitz durch. Spielstand weiterhin 1:0 für die Gastgeber. 29. Minute: Der VfL hält sich nicht zurück. Der FC St. Pauli hält den Ball trotzdem immer lang in den eigenen Reihen und kämpft sich zum Sechszehner der Gäste durch. 23. Minute: Erste gefährliche Szene der Gäste. Kwasi Okyere Wriedt passt im Sechzehner auf Noel Niemann. Sein Rechtsschuss geht zum Glück der Hausherren nur Zentimeter links am Tor vorbei. 19. Minute: Erster Eckball auch auf der Seite der Gäste. Auch dieser kommt ungefährlich und Nicola Vasiilj muss nicht eingreifen. 17. Minute: Erster Eckball für die Hausherren - allerdings ohne Abschluss aufs Tor. Johannes Eggestein versucht es schließlich aus 20 Metern. Der Ball landet in den Armen von Philipp Kühn. 15. Minute: Eric Smith, der zum ersten Mal zurück auf dem Platz ist, sieht gelb für ein Foul an Noel Niemann. Der Freistoß der Gäste kommt allerdings absolut ungefährlich.

In der 7. Minute: Der FC St. Pauli geht in Führung!

Die Boys in Brown durften nach sieben Minuten jubeln: Oladapo Afolayan bringt den FCSP in Führung! © imago/Susanne Hübner

7. Minute: Führung für St. Pauli! Oladapo Afolayan bringt den Ball nach einer Flanke von Kapitän Jackson Irvine ins Tor der Gäste in Lila-Weiß. 4. Minute: Erste Chance für die Boys in Brown. Nach einem guten Ball von Jackson Irvine, schießt Elias Saad mit rechts aufs lange Eck - zwei Meter vorbei. 3. Minute: Die Hausherren treten mutig auf. Los geht's! Das mögliche historische Duell im Millerntor startet. Der VfL stößt an.

12. Mai, 13.26 Uhr: Mannschaften kommen auf den Rasen, laute Stimmung im Stadion

Der Heimblock macht ordentlich Stimmung im Millerntor. © Christian Charisius/dpa Selbsterklärend, ist das Stadion mit 29.546 Zuschauern komplett ausverkauft. Beide Mannschaften laufen auf. Die Stimmung ist bombastisch. Im Gästeblock wird Pyro gezündet, der Heimblock feuert Konfetti ab.

12. Mai, 13.10 Uhr: Gänsehaut-Stimmung im Stadion

Zwanzig Minuten vor Anpfiff kommt zum ersten Mal Gänsehaut-Stimmung im Millerntor aus. Die Heimblöcke sitzen voll und singen lautstark "Das Herz von St. Pauli" - Hintergrundmusik ist eigentlich nicht vonnöten. Die Aufstiegs-Euphorie der FCSP-Anhänger ist deutlich zu spüren.

12. Mai, 13.00 Uhr: So startet der FCSP

Die Kiezkicker haben ihre finale Startformation im Stadion bekannt gegeben. Eric Smith ist zurück auf den Platz und auch Elias Saad hat seinen Platz in der Startelf zurück. Für den verletzten Philipp Treu verteidigt wie zuletzt Connor Metcalfe auf der linken Seite, Lars Ritzka und Hauke Wahl betreten ebenfalls den Rasen.

12. Mai, 12.30 Uhr: Beide Busse sind da, euphorische Stimmung bei den Fans

Der Bus des FC St. Pauli wurde standesgemäß von den Fans am Stadion begrüßt. © Christian Charisius/dpa Knapp eine Stunde vor Anpfiff sind beide Mannschaftsbusse am Millerntor angekommen. Und auch die Fans versammeln sich bereits im Block und stimmen den ein oder anderen sehr lautstarken Fangesang an. Die Stimmung im Stadion ist bereits jetzt an Euphorie kaum zu überbieten. Auch vor dem Stadion als auch auf dem ganzen Kiez schreit alles gerade zu nach einem Aufstieg im heimischen Millerntor. Ob die Boys in Brown diesen Traum wahr werden lassen?