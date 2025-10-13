Zum Jubiläum von Einkaufszentrum: Kinderstar Rolf Zuckowski singt für guten Zweck

Im Rahmen des 55-jährigen Jubiläums des Alstertal-Einkaufszentrum gab Musiker, Komponist und Kinderstar Rolf Zuckowski seine bekanntesten Hits zum besten.

Von Alice Nägle

Hamburg - Im Rahmen des 55-jährigen Jubiläums des Alstertal-Einkaufszentrum (AEZ) gab es am Freitag ein musikalisches Highlight. Musiker, Komponist und Kinderstar Rolf Zuckowski (78) gab seine bekanntesten Hits - für einen guten Zweck - zum Besten.

Rolf Zuckowski (78) trat im Alstertal-Einkaufszentrum zugunsten des SOS-Kinderdorf Hamburg auf.  © Tom Menz

Dichtes Gedränge am Freitagnachmittag im AEZ in Hamburg-Poppenbüttel.

Mehrere Hundert Kinder und Erwachsene hatten sich inmitten des Shopping-Centers versammelt, um der Stimme und Gitarre des bekannten Musikers zu lauschen.

Gemeinsam mit dem Kinderchor "Alsterfrösche" stand Zuckowski auf der Festbühne und begeisterte das Publikum mit passenden Herbstliedern oder beliebten Klassikern aus seinem Repertoire aus unzähligen Kinderliedern.

Mitsingen war dabei ausdrücklich erwünscht, um nicht nur dem Einkaufszentrum eine einzigartige Lebendigkeit einzuhauchen, sondern auch, um ein "unvergesslichen Gemeinschaftserlebnis für Groß und Klein" zu schaffen, teilten die Organisatoren des besonderen Events mit.

Dabei ging es lange nicht nur um Unterhaltung. Das gemeinschaftliche Singen sollte zudem einem guten Zweck dienen.

Kinderstar Rolf Zuckowski (78) sorgte mit seinem Benefizkonzert für volles Haus im AEZ.  © Tom Menz

Spenden gehen an SOS-Kinderdorf Hamburg

Das Konzert unterstützte mit Spenden statt Eintrittgeldern das SOS-Kinderdorf Hamburg.

Einen besseren Protagonisten der Veranstaltung als Rolf Zuckowski hätte es sicherlich auch kaum geben können. Der Komponist engagiert sich schließlich seit Jahren für die musikalische Bildung von Kindern.

Titelfoto: Tom Menz

