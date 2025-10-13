Zum Jubiläum von Einkaufszentrum: Kinderstar Rolf Zuckowski singt für guten Zweck

Hamburg - Im Rahmen des 55-jährigen Jubiläums des Alstertal-Einkaufszentrum (AEZ) gab es am Freitag ein musikalisches Highlight. Musiker, Komponist und Kinderstar Rolf Zuckowski (78) gab seine bekanntesten Hits - für einen guten Zweck - zum Besten.

Rolf Zuckowski (78) trat im Alstertal-Einkaufszentrum zugunsten des SOS-Kinderdorf Hamburg auf. © Tom Menz

Dichtes Gedränge am Freitagnachmittag im AEZ in Hamburg-Poppenbüttel.

Mehrere Hundert Kinder und Erwachsene hatten sich inmitten des Shopping-Centers versammelt, um der Stimme und Gitarre des bekannten Musikers zu lauschen.

Gemeinsam mit dem Kinderchor "Alsterfrösche" stand Zuckowski auf der Festbühne und begeisterte das Publikum mit passenden Herbstliedern oder beliebten Klassikern aus seinem Repertoire aus unzähligen Kinderliedern.

Mitsingen war dabei ausdrücklich erwünscht, um nicht nur dem Einkaufszentrum eine einzigartige Lebendigkeit einzuhauchen, sondern auch, um ein "unvergesslichen Gemeinschaftserlebnis für Groß und Klein" zu schaffen, teilten die Organisatoren des besonderen Events mit.

Dabei ging es lange nicht nur um Unterhaltung. Das gemeinschaftliche Singen sollte zudem einem guten Zweck dienen.