Nach Gesundheitsdrama: Kylie Minogue setzt ihre Welttournee fort

Auch Fans in Berlin können aufatmen: Der ausgefallene Auftritt wird am 4. Juli nachgeholt.

Die Erkrankung beeinträchtigte ihre Stimme so stark, dass sie mehrere Konzerte in Deutschland , Polen , Litauen und Estland absagen musste.

Mit Hits wie "Can’t Get You Out of My Head" wurde Kylie Minogue zur internationalen Pop-Ikone. (Archivbild) © Yui Mok/PA Wire/dpa

Kylie Minogue hat mit Klassikern wie "Can’t Get You Out of My Head" und ihrem aktuellen Hit "Padam Padam" die Popmusik nachhaltig geprägt und sich international einen Namen gemacht.

Nun freut sie sich darauf, ihre Tournee gestärkt fortzusetzen und ihren Fans unvergessliche Momente zu schenken.