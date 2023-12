Zurück zum Ex? Bachelor-Babe Jacqueline ist wieder verliebt

Jacqueline Bikmaz (34) scheint wieder frisch verliebt zu sein – doch wer ist der Mann an ihrer Seite? © Screenshot Instagram/jacqueline.b_ (Bildmontage)

Das verriet sie jetzt mit einem Post auf ihrem Instagram-Account. Auf einem Foto ist zu sehen, wie sie im schicken Dress in einem Hotelflur in Istanbul steht. Ein Mann, der mit dem Rücken zur Kamera steht, reicht ihr dabei die Hand.

"Wir wissen nicht, wo es hinführt, aber es fühlt sich aktuell gut an, Zeit miteinander zu verbringen", schrieb Jacqueline zu dem Foto.

Ihren Fans wolle sie nun nicht länger vorenthalten, dass es da Jemanden in ihrem Leben gebe. Sie habe schließlich auch schon zahlreiche Nachfragen zu dem Thema bekommen. "Da Ihr aber ein Teil von mir seid, seid Ihr auch dabei, es wäre doof es euch vorzuenthalten", so die zweifache Mutter, die aber auch erklärte: "Ihr seid dann auch dabei, ob es ein HAPPY END gibt oder ein friendship forever."

Es klingt so, als stünden sie und der Unbekannte noch ganz am Anfang ihrer Beziehung. Doch die Kommentare zu dem Foto bringen etwas Licht ins Dunkel: "Seid ihr noch rechtliche Eheleute oder bereits geschieden? So schön ... was wäre das für ein Happy End", heißt es in einem Kommentar.

Und Jacqueline antwortete: "Nie geschieden, da ich den Sinn darin nicht gesehen habe, solange ich mich nicht neu verliebe ..."!