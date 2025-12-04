Zwei Jahre nach Matthew Perrys Tod: Arzt muss hinter Gitter

Los Angeles/USA - Zwei Jahre nach dem Tod von "Friends"-Star Matthew Perry (†54) hat ein Gericht im kalifornischen Santa Monica einen seiner Ärzte zu zweieinhalb Jahre Gefängnis verurteilt.

"Friends"-Star Matthew Perry wurde im Oktober 2023 im Alter von 54 Jahren tot aufgefunden. (Archivbild) © Brian Ach/AP/dpa

Das berichteten mehrere amerikanische Medien, darunter die "Los Angeles Times" und der Sender CBS. Richterin Sherilyn Peace Garnett habe ihn zusätzlich zu einer Geldstrafe in Höhe von 5600 Dollar (4800 Euro) verurteilt.

Der 43 Jahre alte Mediziner hatte zuvor eingeräumt, den Schauspieler mit dem Narkosemittel Ketamin versorgt zu haben und sich schuldig bekannt. Im Gegenzug für sein Schuldeingeständnis wurden weitere Anklagepunkte fallen gelassen.

Die "New York Times" zitierte aus Gerichtsunterlagen, wonach er einem anderen Arzt wegen des Preises für das Ketamin getextet hatte: "Ich frage mich, wie viel der Idiot zahlen wird." Er fügte dann demnach hinzu: "Lass es uns herausfinden."

Die "Los Angeles Times" zitierte die Richterin mit den Worten, er und andere hätten die Ketaminsucht des Schauspielers gefördert. "Sie haben den hippokratischen Eid geschworen, keinen Schaden anzurichten, aber Sie haben Schaden angerichtet".

Die Anwälte des Arztes teilten nach dem Urteil mit, ihr Mandant akzeptiere das Urteil in tiefer Reue. Er habe freiwillig seine Approbation als Arzt abgegeben. Die Fehler, die er während der Behandlung des Schauspielers gemacht habe, begleiteten ihn für immer.

