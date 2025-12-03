"Love Island"-Siegerin Stella macht Dating-Aufruf und Ihr dürft Euch bewerben

München/Frankfurt am Main - "Das wird jetzt richtig peinlich, wenn niemand darauf anspringt, also meldet Euch bitte" - mit diesen Worten beginnt ein "offizieller Dating-Aufruf", den "Love Island"-Siegerin Stella Stegmann (28) am Dienstag auf Instagram veröffentlichte.

Wer Interesse an einem Date mit Stella Stegmann (28, "Love Island VIP") hat, kann sich aktuell darum bewerben. © Montage: Screenshot/Instagram/stella_tiana

"Wir suchen meine Traumfrau oder meinen Traummann und vielleicht bist Du diese Person!", setzt die in Frankfurt am Main geborene und offen bisexuell lebende Influencerin in der Story hinzu.

Wer Interesse an einem Date mit Stella habe, der soll sich bei der Reality-Darstellerin Cassy Cassau (25, "Germany's Next Topmodel") melden, mit der zusammen die "Love Island"-Gewinnerin den Podcast "Sassy Bubble" betreibt.

"Ihr müsst an Cassy vorbei, um an mich zu kommen", heißt es weiter. Die Hamburgerin solle die Auswahl treffen.

Die Person, für die sich die 25-Jährige entscheidet, soll demnach in den Podcast der beiden Reality-Darstellerinnen eingeladen werden. Ebenso soll diese auch die Möglichkeit für ein Blinddate mit Stella haben.

"Ich freue mich da mega drauf, ich bin da auch so was von ready", setzt die 28-Jährige noch hinzu. Erst kürzlich hatte die Wahl-Münchenerin auf Instagram ausführlich darüber gesprochen, dass sie wieder Single sei.