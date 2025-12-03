"Love Island"-Siegerin Stella macht Dating-Aufruf und Ihr dürft Euch bewerben
München/Frankfurt am Main - "Das wird jetzt richtig peinlich, wenn niemand darauf anspringt, also meldet Euch bitte" - mit diesen Worten beginnt ein "offizieller Dating-Aufruf", den "Love Island"-Siegerin Stella Stegmann (28) am Dienstag auf Instagram veröffentlichte.
"Wir suchen meine Traumfrau oder meinen Traummann und vielleicht bist Du diese Person!", setzt die in Frankfurt am Main geborene und offen bisexuell lebende Influencerin in der Story hinzu.
Wer Interesse an einem Date mit Stella habe, der soll sich bei der Reality-Darstellerin Cassy Cassau (25, "Germany's Next Topmodel") melden, mit der zusammen die "Love Island"-Gewinnerin den Podcast "Sassy Bubble" betreibt.
"Ihr müsst an Cassy vorbei, um an mich zu kommen", heißt es weiter. Die Hamburgerin solle die Auswahl treffen.
Die Person, für die sich die 25-Jährige entscheidet, soll demnach in den Podcast der beiden Reality-Darstellerinnen eingeladen werden. Ebenso soll diese auch die Möglichkeit für ein Blinddate mit Stella haben.
"Ich freue mich da mega drauf, ich bin da auch so was von ready", setzt die 28-Jährige noch hinzu. Erst kürzlich hatte die Wahl-Münchenerin auf Instagram ausführlich darüber gesprochen, dass sie wieder Single sei.
Ein Date mit Stella Stegmann: Diese Bedingungen gelten für Bewerberinnen und Bewerber
Ob Frau oder Mann, wer an einem Date mit Stella Stegmann interessiert ist, soll ein kurzes Vorstellungsvideo sowie ein Foto und einige Informationen von sich an die E-Mail-Adresse [email protected] senden, verrät Cassy Cassau in einem Instagram-Reel, das ebenfalls am Dienstag veröffentlicht wurde.
In dem Clip wird auch aufgezählt, welche Ansprüche Stella stellt. So gelte etwa für Männer, dass diese idealerweise mindestens 1,87 Meter groß und sportlich sein sollten. Auch helle Augen würden der 28-Jährigen gut gefallen.
"Schöne Zähne, schönes Lächeln, die Ausstrahlung, ein healthy Lifestyle in Form von gesunder Ernährung", verrät die Münchenerin weiter. "Nicht rauchen, am besten auch kaum trinken", heißt es ebenso. Eine Neigung zum Kuscheln sei ebenfalls wichtig.
Für Kandidatinnen sind die Ansprüche der Influencerin deutlich geringer: "Bei Frauen würde ich sagen: schöne Frau."
Cassy Cassau versichert allen Interessierten in dem Clip noch hinsichtlich ihrer Aufgabe als Stellas "Bodyguard": "Ich bin ganz, ganz nett zu Euch Männern und zu Euch Frauen sowieso."
Titelfoto: Montage: Screenshot/Instagram/stella_tiana