Promis kellnern für Bedürftige: Dana Schweiger und HSV-Vorstand zum ersten Mal dabei

Hamburg - Bereits zum 14. Mal fand die gemeinnützige Weihnachtsfeier "Mehr als eine warme Mahlzeit" des "Friends Cup Förderverein" am Dienstagabend in der Hamburger Fischauktionshalle statt. Wie schon in den vergangenen Jahren mischten sich unter die 100 ehrenamtlichen Helfer auch rund 40 Promis. Neben vielen Wiederholungstätern waren auch einige neue prominente Unterstützter wie Dana Schweiger (57) und HSV -Vorstand Stefan Kuntz (63) dabei.

Stefan Kuntz (63) zusammen mit Katharina Fegebank (48, Die Grünen). Der HSV-Vorstand war dieses Jahr zum ersten Mal dabei: "Ich kellner sonst nur zu Hause", scherzte er. © Stephan Wallocha

"Das hier ist ein wahnsinnig ehrenamtliches Engagement vom Friends Cup, das muss man einfach unterstützen", so Kuntz gegenüber TAG24.

Der 63-Jährige hatte direkt an seinem ersten Abend ein besonders berührendes Erlebnis mit einer der rund 460 Bedürftigen, die am Dienstag an den festlich geschmückten Tischen ein Drei-Gänge-Menü serviert bekommen haben.

"Eine Frau, der ich den Hauptgang serviert habe, fragte nach Extraportion Rotkohl, weil sie das an ihre Mama erinnert, die gerade gestorben war, und sie nun allein ist - natürlich habe ich einen Teller Rotkohl extra aus der Küche geholt", sagte Kuntz.

Gerade in seiner Funktion als HSV-Vorstand wolle er zu mehr Sichtbarkeit beitragen, so Kuntz: "Wir sind nächstes Jahr wieder dabei, diesmal konnten die Spieler nicht [aufgrund des Pokalspiels am heutigen Mittwoch]."

Zu den "Wiederholungstätern" unter den prominenten Kellnern gehörte unter anderem die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (48, Die Grünen), die erneut selbst zur Schürze griff: "Besonders heute möchte ich unseren Gästen zeigen: Ihr gehört zu Hamburg und ihr seid nicht allein."