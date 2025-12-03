Promis kellnern für Bedürftige: Dana Schweiger und HSV-Vorstand zum ersten Mal dabei
Hamburg - Bereits zum 14. Mal fand die gemeinnützige Weihnachtsfeier "Mehr als eine warme Mahlzeit" des "Friends Cup Förderverein" am Dienstagabend in der Hamburger Fischauktionshalle statt. Wie schon in den vergangenen Jahren mischten sich unter die 100 ehrenamtlichen Helfer auch rund 40 Promis. Neben vielen Wiederholungstätern waren auch einige neue prominente Unterstützter wie Dana Schweiger (57) und HSV-Vorstand Stefan Kuntz (63) dabei.
"Das hier ist ein wahnsinnig ehrenamtliches Engagement vom Friends Cup, das muss man einfach unterstützen", so Kuntz gegenüber TAG24.
Der 63-Jährige hatte direkt an seinem ersten Abend ein besonders berührendes Erlebnis mit einer der rund 460 Bedürftigen, die am Dienstag an den festlich geschmückten Tischen ein Drei-Gänge-Menü serviert bekommen haben.
"Eine Frau, der ich den Hauptgang serviert habe, fragte nach Extraportion Rotkohl, weil sie das an ihre Mama erinnert, die gerade gestorben war, und sie nun allein ist - natürlich habe ich einen Teller Rotkohl extra aus der Küche geholt", sagte Kuntz.
Gerade in seiner Funktion als HSV-Vorstand wolle er zu mehr Sichtbarkeit beitragen, so Kuntz: "Wir sind nächstes Jahr wieder dabei, diesmal konnten die Spieler nicht [aufgrund des Pokalspiels am heutigen Mittwoch]."
Zu den "Wiederholungstätern" unter den prominenten Kellnern gehörte unter anderem die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (48, Die Grünen), die erneut selbst zur Schürze griff: "Besonders heute möchte ich unseren Gästen zeigen: Ihr gehört zu Hamburg und ihr seid nicht allein."
Dana Schweiger: "Ich werde in meinem Bekanntenkreis dafür trommeln"
Trotz aller Bemühungen des Friends Cup Förderverein konnten die Ehrenamtlichen am Dienstag nicht allen gerecht werden - noch zwei Stunden nach Einlass standen die Bedürftigen Schlange, um vielleicht doch noch einen Platz im Warmen zu bekommen.
"Das hat immer auch was mit Orga-Kapazitäten und natürlich Geld zu tun. Die Spenden und Sponsoren werden immer schwieriger", so Initiator Sven Flohr gegenüber TAG24.
Erst 2024 war ein großer Sponsor abgesprungen, der dieses Jahr zwar ersetzt werden konnte, aber die Suche für nächstes Jahre laufe bereits wieder auf Hochtouren.
Denn entgegen dem leider negativen Spendentrend wachse das Potenzial an potenziellen Gästen jedes Jahr, wie Flohr bereits vergangenes Jahr im TAG24-Gespräch betonte.
Das spiegelte sich auch am Dienstag wider: Neben obdachlosen Menschen waren auch viele von Altersarmut betroffene Senioren und auch in Vergleich zu den vergangenen Jahren mehr bedürftige Familien unter den Gästen. "In diesem Jahr war es noch berührender als sonst", so Flohr.
"Es ist schade, dass zu wenig Geld da ist, für das Event müssen wirklich mehr Spenden und Sponsoren her. Ich werde in meinem Bekanntenkreis auch dafür trommeln", versprach First-Time-Kellnerin Dana Schweiger am Dienstag.
Die Unternehmerin zeigte sich nach dem Event ganz begeistert gegenüber TAG24: "Das war so ein erfüllender, herzlicher Abend, der hat mich echt berührt. Die Gäste waren alle so sweet und das Team hier macht so einen großartigen Job."
