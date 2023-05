Zwillings-Mama Mariella D'Auria vermisst Erholung: "Habe mir jetzt professionelle Hilfe geholt"

Köln - Die "First Dates"-Kellnerin Mariella D'Auria (27) hat als Zwillings-Mama alle Hände voll zu tun! Regelmäßiger und tiefer Schlaf gehört seit einigen Monaten der Vergangenheit an. Allerdings steht es um Mariellas "Me Time" auch nicht gerade gut, wie sie kürzlich zugeben musste.

Seit Ende Oktober 2022 ist Mariella D'Auria (27) Mutter von zwei Töchtern. © Screenshot/Instagram/mariella_dauria

Im vergangenen Oktober brachte die 27-Jährige ihre Zwillings-Mädchen Giovanna und Giulia zur Welt. Seither berichtet die studierte Medienwissenschaftlerin regelmäßig, wie es um das Wohlbefinden ihrer Töchter steht.

Dabei gibt es neben den zahlreichen schönen Momenten auch jene, in denen der Stress überwiegt. Am langen Pfingstwochenende nahm sich die TV-Bekanntheit wieder einmal Zeit für ein paar private Einblicke und klagte wie bereits vor wenigen Tagen über die schlaflosen Nächte.

Während einer Fragerunde wollte ein Fan von Mariella wissen, wie lange sie am Stück schlafen könne. Die Antwort könnte zukünftigen Zwillings-Eltern ein wenig Angst bereiten. "So circa eine Stunde am Stück", hielt die 27-Jährige mit ihrer Antwort nicht hinterm Berg.

Nachts würden ihre beiden Kinder etwa alle zwei Stunden wach, um gestillt zu werden. Eine sei "immer wach" oder unruhig, beschrieb die Neu-Mama die nächtliche Situation im Hause D'Auria.

"Die Nächte gehen echt an die Substanz", gab die junge Mutter zu. Um sich in diesen Momenten jedoch nicht zu vergessen, habe sie sich professionelle Hilfe geholt, die sie in Sachen Schlaf bei Neugeborenen beraten werde. "Ich hoffe sehr, dass es zumindest etwas hilft", hoffte die Zweifach-Mutter.