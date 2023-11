Traumatische Details über Geburt: Mariella D'Auria "schrie, bis sie bewusstlos wurde"!

Köln - Mariella D'Auria (27) hielt sich bislang mit Details zur Geburt ihrer beiden Zwillings-Mädchen zurück - aus gutem Grund, wie ihre Fans am Dienstag erfuhren! Da gewährte die "First Dates"-Kellnerin nämlich erstmals einen Einblick in das "traumatische" Erlebnis, wie sie berichtete.