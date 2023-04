Trickst PSG-Star Hakimi seine Frau vor der Scheidung mit diesem listigen Plan aus?

Der marokkanische Nationalspieler Achraf Hakimi (24) und seine Ehefrau, Hiba Abouk (36). Anfang dieses Jahres reichte die Schauspielerin die Scheidung ein. © Screenshot Instagram/hiba_abouk_, Sven Hoppe/dpa

Offenbar um im Falle einer Trennung nicht die Hälfte seines Vermögens zu verlieren, habe sich der Fußballer schon weit vor Beginn des Rechtsstreits mit seiner Frau zu einem mutigen Schritt entschieden.

Denn nicht weniger als die Hälfte von Hakimis Vermögen beanspruche Hiba Abouk, hieß es in einem Tweet des französischen Magazins "First Mag". Doch nun erlebte das Model einen unerwarteten Rückschlag und erfuhr von einem bislang gut gehüteten Geheimnis ihres Mannes.

Obwohl der in Spanien geborene Sportler einer der bestbezahlten Fußballer der französischen Liga ist, hat er laut "First Mag" keinen Besitz. Denn Geld und weiteres Vermögen habe Hakimi an seine Mutter übertragen.

Das heißt, dass die mehr als eine Million Euro, die er monatlich vom französischen Team erhalten soll, auf das Bankkonto von Mama Saida Mouh gehen.

Der Grund für die Entscheidung könnte ein fehlender schriftlicher Ehevertrag zwischen ihm und Abouk gewesen sein, berichtet die spanische Sportzeitung Marca.

Somit dürfte die TV-Darstellerin, die vor allem durch das spanische Krimidrama "El Principe" bekannt geworden ist, nicht einen Cent sehen.